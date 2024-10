Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei, Academia Română Timișoara, Consiliul Județean Timiș și Asociația Cultural-Filantropică „Ioan Oprea” organizează, în perioada 20-22 octombrie 2024, simpozionul cu participare internațională „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”, ediția a III-a.

Manifestarea este dedicată comemorării a 130 de ani de la nașterea Mitropolitului Vasile Lazarescu (1894-2024), 10 ani de la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Nicolae Corneanu (2014-2024) și „Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor”.

La această ediție a simpozionului participă cunoscuți și apreciați profesori de Teologie, academicieni, oameni de cultură, clerici și mireni, academicieni, profesori universitari și istorici din România, Serbia și Canada.

Deschiderea manifestării științifice a avut loc în sala de festivități a Centrului eparhial, în prezența Părintelui Mitropolit Ioan al Banatului. După îndătinata rugăciune, corul studenților teologi, dirijat de preotul lector Laurian Popa, a interpretat câteva piese bisericești, apoi Părintele Mitropolit Ioan a rostit cuvântul de deschidere a simpozionului.

„Un grup de părinți din Arhiepiscopia Timișoarei, condus de părintele Ionel Popescu, vicar eparhial și de părintele Daniel Alic, a organizat o întâlnire de suflet, în cadrul căreia istoria, cultura și credința s-au împletit în mod armonios. Astăzi vor fi prezentate comunicări, în plen și pe secțiuni, în cadrul cărora sunt tratate subiecte de mare importanță pentru istoria Bisericii noastre și a acestui colț de țară, dar și teme consacrate Anului omagial, prezentate de specialiști în domeniu. După amiază, toți participanții aveți posibilitatea de a vizita Muzeul Catedralei mitropolitane unde, pe lângă exponatele permanente, sunt organizate două expoziții: una în memoria mitropolitului Nicolae Corneanu și cealaltă a artistului plastic timișorean, Eugen Barzu, intitulată “Pași înspre cer”, a precizat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

În plen, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a prezentat referatul „Sfântul Ilarion Felea – teolog și misionar al Bisericii strămoșești ”. Preasfinția Sa a adus un omagiu sfântului preot Ilarion Felea, cunoscut pentru mărturisirea credinței în închisorile comuniste, plătită cu viața.

Academicianul Păun Otiman a evocat câteva amintiri inedite despre mitropoliții Vasile Lazarescu și Nicolae Corneanu.

Preotul conferențiar universitar dr. Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași a susținut, tot în plen, referatul „Vindecarea prin rugăciune. Studiu de caz: Regele Iezechia”.

În cadrul simpozionului a fost lansat și volumul „Crede! Dumnezeu se ține de cuvânt”, al Părintelui Mitropolit Ioan Selejan, lucrare prezentată de pr. dr. Ionel Popescu, vicar eparhial.

„Înaltpreasfințitul Părinte Ioan ne-a dăruit, în cel de-al 10-lea an al arhipăstoririi sale în Țara Banatului, al 6-lea volum de Convorbiri duhovnicești. Când l-am primit prima dată în mână și am spus câteva cuvinte despre această minunată carte, am folosit expresia că este precum o prescură caldă din grâu curat, din Țara Banatului, pe care o ducem la altarul lui Dumnezeu, pentru Sfânta Euharistie. Vă mărturisesc că de mult nu am citit asemenea rânduri, atât de expresive și profunde, precum cele pe care le găsim pe paginile acestei cărți. Este o carte despre iubire și prietenie, pace și smerenie, lumină și har, credință și nădejde, iertare și milostenie, cultură și martiriu, o carte care dezvăluie chipul unui ierarh ce suspină alături de cei săraci, oropsiți și bolnavi, care gustă din bucate cu aceștia, numindu-i „prietenii săi”, o carte care ne deschide ușa spre cărarea către asemănarea cu Dumnezeu, idealul suprem al vieții noastre”, a spus pr. Ionel Popescu..

După-amiaza a fost dedicată comunicările științifice. Acestea au fost împărție pe trei secțiuni: 2024 -Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor, Aniversări și comemorări în Mitropolia Banatului și Istorie bisericească bănățeană.

Moderatorii acestor secțiuni sunt personalități ale vieții academice și clericale, precum prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, pr. conf. Univ. Dr. Paul-Cezar Hârlăoanu și pr. lect. Univ. Dr. Mihai Ciurea, conf. Univ. Dr. Claudiu Arieșan, prof. Dr. Dumitru Tomoni, conf. Univ. Dr. Ioan David, CS I dr. Ioan Hațegan și CS II Mircea Gheorghe Abrudan.

La Muzeul de Artă Bisericească Veche al Arhiepiscopiei Timișoarei, situat la demisolul Catedralei Mitropolitane, participanții au avut posibilitatea de a admira expoziția de carte și fotografie dedicată Mitropolitului Nicolae Corneanu, precum și expoziția “Pași înspre cer”, a cărei tematică este sfânta Cruce.

Am așezat în această expoziție cărțile alcătuite de Părintele Mitropolit Nicolae în perioada păstoririi sale – 28 de volume, în special scrieri patristice, dar și lucrări din domeniul istoriei bisericești și al învățăturii de credință creștin-ortodoxe. De asemenea, expoziția include cărți de predici utile pentru preoți, într-o perioadă în care revistele necesare nu erau disponibile. Aici se regăsesc și revistele la care a colaborat, pe care le-a condus sau fondat, precum revista „Învierea” a Arhiepiscopiei Timișoarei. Expoziția mai cuprinde imagini din viața și activitatea de păstorire a Mitropolitului Nicolae Corneanu, participările sale la evenimente bisericești și teologice, atât în țară, cât și în străinătate, precum și primirea unor delegații străine la Timișoara, inclusiv a Regelui Mihai, în calitatea sa de ctitor al Catedralei Mitropolitane. Am considerat că este necesar să ilustrăm această expoziție și cu imagini ale bisericilor construite înainte de 1989, mai exact între 1962 și 1990, sub purtarea de grijă a Mitropolitului Nicolae”, a precizat pr. Ionel Popescu, vicar eparhial.

„Așa cum este și firesc pentru o manifestare științifică, lucrările ce s-au susținut în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum cu acreditare universitară. Volumul va fi împărțit pe secțiuni, așa cum a fost împărțit și simpozionul și vor fi prezente comunicări despre anul omagial 2024 în Patriarhia Română, apoi comunicări despre aniversările și comemorările din anul 2024 în Arhiepiscopia Timișoarei și în Mitropolia Banatului și, în sfârșit, clasica secțiune de istorie bisericească, în care încercăm să evidențiem pe particularitățile pe care spațiul bănățean le are în contextul întregului spațiu românesc”, a precizat pr. dr. Daniel Alic.

Simpozionul este cofinanțat de Consiliul Județean Timiș, prin programul „TimCultura 2024”.

Comentarii

comentarii