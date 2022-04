ISU Timiș a aplicat o prima sancțiune, după incendiul devastator de la fosta fabrica de țigări a lui Zaher Iskandarani de la Săcălaz

Investigatiile dematate de Politie si Pompieri la fosta fabrica de tigari a contrabandistului Zaher Iskandarani, de langa Timisoara, care a luat foc, saptamana trecuta, au adus si o prima sanctiune pentru neregulile constatate.

„In urma controlului executat la fosta fabrica de tigari s-a constatat faptul ca au fost executate schimbari de destinatie din «Fabrica tigarete si linie tipografica» in spatii de depozitare in vederea inchirierii, fiind puse in functiune fara autorizatie de securitate la incendiu. Pentru neregula indentificata a fost aplicata o sanctiune contraventionala, constand in amenda in cuantum de 40.000 lei”, a transmis ISU Timis.

Reamintim ca, la fata locului s-au deplasat, zilele trecute, si reprezentantii Centrului National pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), care au ridicat si izolat un bloc emitator care continea trei surse radioactive de Strontiu-90.

Totusi, dupa cum a comunicat public prefectul Mihai Ritivoiu, in urma masuratorilor specifice nu s-au descoperit cresteri ale nivelului de radiatie in atmosfera. „In perimetrul incendiului au fost descoperite trei surse radioactive de Strontiu-90, folosite pentru masurarea densitatii tigaretelor. A fost masurata radioactivitatea si nu au fost constatate cresteri ale nivelului de radiatie”, a fost mesajul linistitor al prefectului de Timis.

