Îți place să dansezi, să mergi fără să alergi? Asociația Pacienților cu Reumatism din Banat te invită la manifestarea Trăiește prin mișcare

Îți place să dansezi? Îți place să mergi, dar fără să alergi? Asociația Pacienților cu Reumatism din Banat te invită la un eveniment care le îmbină pe amândouă, în data de 9 și în 16 noiembrie, la Timișoara, la manifestarea sportivă “Trăiește prin mișcare”, ediția I-a.

Evenimentul se încadrează în programul „România în mişcare“, subprogramul „Sport pentru sănătate“ și este cofinanțat de Primăria Timișoara.

Dr. Elena Sârbu a explicat de ce are loc această activitate. ”Pentru că dansul are efecte miraculoase asupra sănătății. Dansul este o metodă excelentă pentru creșterea mobilității articulațiilor, pentru echilibru și coordonare. Mersul pune în mișcare mușchii și articulațiile, favorizează echilibrul, reglează sistemul cardio-vascular și circulator, combate stresul etc.

Evenimentul se va desfășură în două etape.

Prima va avea loc, în data de 9 noiembrie, la ora 10.00, într-o sală de sport de pe str. Eroilor de la Tisa nr. 59. Participanții vor efectua timp de 40 de minute un program de exerciții din metoda pilates. Ziua se va încheia cu 20 de minute de dans.

A doua etapă va avea loc, în 16 noiembrie, la ora 12:00, în parcul Botanic din Timișoara. Participanții vor fi invitați să participe la mersul nordic, folosind și bețele de drumeție. Proba se va desfășura timp de 30 de minute de-a lungul unui traseu bine stabilit, iar la sfârșitul probei vor efectua câteva exerciții de stretching muscular.

Cui se adresează acest eveniment?

Persoanelor cu reumatism, tineri sau vârstnici, cărora le place dansul și mersul în natură; aparținătorilor acestora care vin să-i încurajeze; tuturor celor care vor să facă mișcare și să petreacă o după amiază de neuitat.

”Ce dorim să obținem prin acest eveniment? Vrem să demonstrăm că mișcarea, practicată sub orice formă, previne anchiloza, îmbunătățește funcția articulară și calitatea vieții pacienților cu reumatism. Dorim să sensibilizăm opinia publică în legătură cu necesitatea punerii în mișcare a articulațiilor pentru a preveni anchiloza și a permite o viață activă fără durere”, a explicat sr. Elena Sirbu.

