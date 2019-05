ITS Romania Congress 2019 – un eveniment de anvergură europeană – la UP Timișoara

Organizaţia Română pentru Implementarea Sistemelor Inteligente de Transport – ITS Romania, împreună cu Universitatea Politehnica Timisoara și Primăria Municipiului Timișoara, organizează în perioada 16-17 mai 2019, ITS Romania Congress 2019.

Evenimentul, de anvergură europeană, va avea loc la Centrul de Conferințe al UPT, amfiteatrul K1, începând cu ora 14:00.

În deschiderea congresului vor lua cuvântul prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Ovidiu Marcel Sîrbu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Claire Depre, președintele rețelei internaționale ITS, Nicolae Robu, primarul municipiului Timișoara și Dorin Dumitrescu, președintele ITS Romania.

Congresul ITS România 2019 va facilita schimbul de informații și de know-how între autorități și comunitatea profesională, mediul academic, industrie, furnizori de tehnologie, utilizatorii, precum și între inițiativele naționale și cele europene.

În cadrul congresului vor fi dezbătute teme de mare actualitate ca: Infrastructura digitală de transport – prezent și viitor; Orașele inteligente și mobilitatea ecologică; Informațiile despre transport și mobilitatea ca serviciu; Sisteme inteligente multimodale pentru transportul de mărfuri și logistică; Big data, IoT, conducerea conectată și automatizată – provocări și oportunități pentru managementul traficului; Politici, standarde, cercetare și inovare, formare și educație în domeniul ITS.

Congresul se desfășoară sub Patronajul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, cu participare națională și europeană reprezentativă și are în vedere faptul că obiectivul principal al Preşedinţiei României este Conectivitate şi Digitalizare.

De asemenea, evenimentul ține cont și de viziunea Ministerului Transporturilor de dezvoltare a infrastructurii de transport este concentrarea simultană pe infrastructura construită și pe infrastructura digital.

Nu în ultimul rând desfășurarea congresului ține cont și de faptul că serviciile și sistemele ITS contribuie decisiv la un transport mai eficient, mai sigur și mai „curat” pentru toate modurile de transport.

Manifestarea este si o ediție jubiliară, marcând împlinirea a 20 de ani de activitate a ITS Romania 15 ani de activitate ca membru fondator al Network of National ITS Associations, unde ITS Romania deține, la al treilea mandat, poziția de vicepreședinte.

