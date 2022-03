Iulius Town aduce „luna de pe cer” într-un eveniment „astronomic”, la Timișoara

După ce anul trecut, bănăţenii au avut ocazia să admire de aproape Planeta Pământ, la început de aprilie, Iulius Town aduce „luna de pe cer” într-un eveniment „astronomic”, organizat în parteneriat cu Lights On România. În perioada 1 – 10 aprilie 2022, în Iulius Gardens va fi expusă instalația „Museum of the Moon”, realizată de artistul britanic Luke Jerram pe baza imaginilor furnizate de sateliții orbitali NASA, redând, astfel, fidel satelitul natural al Pământului.

Americanii nu mai sunt singurii oameni care au explorat Luna. Bănăţenii pot „evada” și ei, în perioada 1 – 10 aprilie 2022, pe al cincilea cel mai mare satelit natural din Sistemul Solar, însă fără să îmbrace costumul de astronaut, ci cu o vizită în Iulius Gardens din ansamblul mixt Iulius Town, unde va fi expusă instalația „Museum of the Moon”.

Lucrarea artistului britanic Luke Jerram este prima din seria sa dedicată corpurilor cerești și le oferă vizitatorilor oportunitatea extraordinară de a descoperi Luna în toată splendoarea detaliilor ei minunate, şi nu doar partea pe care o vedem mereu pe cer. Macheta măsoară 7 metri în diametru și corespunde unei scări de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru corespunde în realitate unei distanțe de 5 kilometri pe Lună.

„Ne bucurăm mult să ducem parteneriatul cu cei de la Iulius Group mai departe și să prezentăm unui public din ce în ce mai numeros instalații de artă impresionante, capabile să schimbe retorici urbane și să aducă împreună idei mai bune despre ziua de mâine. Suntem parte a schimbării și ne bucurăm să ne reîntâlnim cu publicul timișorean. Lights On!”, a declarat Andi Daiszler, iniţiatorul proiectului Lights On România.

Până în prezent, instalația „Museum of the Moon” a fost vizitată de peste 3 milioane de oameni, din cele peste 25 de țări în care a fost expusă. Crearea acesteia a durat 6 luni, fiind nevoie de numeroase prototipuri și multă planificare. În realizarea instalației au fost folosite imagini furnizate de sateliții orbitali NASA.

În 2021, timişorenii au admirat o altă instalaţie spectaculoasă de lumini a artistului britanic Luke Jerram: Planeta Pământ întruchipată în Gaia. Seria de expoziții „The Works of Luke Jerram”a fost prezentă, anul trecut, în alte două proiecte ale companiei IULIUS: „Museum of the Moon” a fost expus în ansamblul mixt Palas Iași, iar planeta Marte a fost admirată de clujeni, în Iulius Parc din proximitatea Iulius Mall.

