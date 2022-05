Iulius Town, locul pentru toți timișorenii: food&music la Magnetic in the Garden, teatru de păpuși și o expoziție exotică de reptile

Iulius Town, locul pentru toți timișorenii: food&music la Magnetic in the Garden,...

Vremea bună din weekend aduce, pe lângă vibe-ul de vacanță, și o varietate de evenimente în Iulius Town. Festivalierii sunt așteptați la Magnetic in the Garden, unde vor avea parte de adevărate experiențe muzicale, dar și culinare, pasionatele de skincare pot descoperi ultimele noutăți din industrie, iar copiii au parte de povești fantastice spuse în cadrul teatrului de păpuși. Totodată, în Iulius Town are loc și o expoziție inedită de reptile exotice, ce cuprinde 32 de animale din 26 de specii.

În perioada 13 – 15 mai 2022, Iulius Gardens îi atrage pe festivalieri la Magnetic in the Garden, un pre-festival cu muzică live și mâncare delicioasă. Bandy, Bia, Bibanu, Dalla, Dudu, Happy Flow, Jinx, Kinetic Jam, Kuky, Noize, Souldr!p sunt artiștii care vor da vibe-ul de festival în cele trei zile de distracție. Îți aducem și food-truck-uri de unde poți să încerci deliciile de la Kings Bistro, Gustări Vrăjite, Mașina cu Clătite, Tuma Truck și Tucano. Descoperă detalii despre TimeTable și Food line-up, pe pagina de Facebook dedicată evenimentului!

Industria de skincare a evoluat într-un ritm galopant în ultimii ani, astfel că în zona Iulius Expo, are loc evenimentul Catch the Trend. Sâmbătă și duminică, 14 – 15 mai, pasionatele de skincare și make-up vor putea încerca produse, dar vor avea parte și de testări de ten cu aparatură specializată, demonstrații de make-up și haistyle. În același timp, va fi și o zonă dedicată copiilor, unde vor avea loc mai multe activități, dar și un candy bar, iar un DJ va anima atmosfera.

Copiii sunt invitați și duminică, 15 mai, de la ora 11.00, în Piațeta Splend’or, de la demisolul Iulius Town, unde vor descoperi lumea poveștilor. Teatrul de Păpuși pune în scenă piesa „Cei trei purceluși”.

Tot în Iulius Town are loc, până pe 22 mai, o expoziție inedită, unde vor putea fi admirate 32 de reptile din 26 de specii, printre care Boa constrictor, pitoni regali, cameleoni și broaște țestoase. Colecția de reptile îi aparține lui Alex Fota, cel mai cunoscut terarist din România.

