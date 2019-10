Iulius Town, primul proiect mixt din vestul țării, prezentat la Forumul Marilor Dezvoltatori DEVO 2019

Pentru al doilea an consecutiv, Iulius Town Timișoara, primul proiect mixt din vestul țării și cea mai mare investiție în real estate din afara Capitalei, a fost prezentat în cadrul Forumului Marilor Dezvoltatori DEVO 2019. Evenimentul a adus în atenția specialiștilor 45 de proiecte impresionante, din 15 țări.

La ediția din acest an a DEVO au fost prezentate investiții importante în real estate din România, Austria, Slovenia, Marea Britanie, Germania, Rusia, China, Franța, Grecia, Polonia, Belgia, Turcia, Norvegia, Olanda și Elveția, împărțite în patru mari secțiuni: mixed – use, office, retail și industrial – logistic. Iulius Town a reprezentat studiu de caz în cadrul secțiunii „Large Scale Mixed Use Projects”, prin complexitatea, viziunea în dezvoltare, aportul adus în regenerarea urbană, impactul în comunitate și amploarea investiției. Astfel, au fost prezentate etape ale evoluției proiectului, imagini relevante pentru cum arăta arealul și cum a fost transformat în prezent, dar și cifre cheie privind beneficiile de ordin social și economic ale investiției.

Ansamblul dezvoltat de companiile IULIUS și Atterbury Europe reprezintă cea mai mare investiţie din regiune, în valoare totală de 442 milioane de euro, care a presupus integrarea Iulius Mall Timişoara într-un proiect major de regenerare urbană, completându-l cu funcţiuni de retail, office şi entertainment. Iulius Town este un pol regional de business, cu 100.000 mp de spații office clasa A, dar și cea mai mare suprafață de retail din afara Bucureștiului, de peste 120.000 mp și 450 de magazine. Totodată, s-a impus drept principala destinație de relaxare și distracție, care oferă: parc cu multiple posibilități de entertainment, carusel venețian, restaurante și cafenele tematice, un nou concept de cinema – VIP cinema, cel mai mare centru de sănătate şi fitness din România, trei săli de evenimente, tunel auto şi aproximativ 4.070 de locuri de parcare.

Forumul DEVO 2019 a reunit, la cea de-a doua ediție a sa, peste 300 de investitori și dezvoltatori, constructori, arhitecți, companii de consultanță și de management, într-o platformă de comunicare a reușitelor industriei real estate la nivel internațional, care construiesc comunități și dezvoltă orașe. Forumul face parte din seria proiectelor internaționale de comunicare şi a evenimentelor create de BORO PR & COMMUNICATION. Mai multe detalii pe: http://devo.com.ro/.

