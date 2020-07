Iulius Town Timișoara a primit cel mai important premiu internațional pentru rebranding

Iulius Town Timișoara a primit în acest an distincția REBRAND 100® la competiția globală ce acordă cele mai importante recunoașteri ale excelenței în reconstrucție și design de brand. Premiul a fost acordat pentru rebrandingul proiectului mixt Openville în Iulius Town.

Iulius Town Timișoara, primul proiect mixed-use din vestul țării, în valoare de 442 de milioane de euro, inaugurat în august 2019, a primit cel mai important premiu internațional din domeniul rebranding-ului. Distincția 2020 REBRAND 100® Global Awards a fost acordată prin agenția Innerpride din Iași, cea care a gândit și implementat conceptul.

Competiția de specialitate, prima și singura de acest fel la nivel internațional, a apreciat procesul de tranziție de la brandul inițial propus pentru proiectul mixt – Openville – la cel de astăzi, Iulius Town Timișoara. Proiectul avea nevoie de un nume și o identitate vizuală care să rezoneze cu publicul și care să reflecte atașamentul timișorenilor față de brandul IULIUS. „A fost un proces complex, care a inclus redefinirea arhitecturii de brand la nivelul grupului, nu doar redesenarea logo-ului. Pentru noi, Iulius Town a fost mai mult decât un proiect de rebranding, a fost despre cum ne ridicăm la înălțimea unei viziuni care transformă orașe. Considerăm că rezultatul muncii noastre vorbește de la sine și premiul câștigat nu face decât să reconfirme un parteneriat de excepție. Suntem mândri să sprijinim procesul de dezvoltare a României al grupului IULIUS”, a spus George Nisioiu, Founder & Partner Innerpride Iași.

Transformarea a pus accentul pe crearea unei identități vizuale noi, care să exprime caracterul vizionar al grupului IULIUS. În acest context, simbolul care a stat la baza noului logo a fost cununa de lauri, reprezentând, deopotrivă, atât integrarea naturii în proiectele companiei, cât și inovația implementată în dezvoltările de regenerare urbană.

„Iulius Town este în mod categoric cel mai potrivit nume pentru proiectul de la Timișoara. Pe măsură ce înaintam cu lucrările și ne apropiam de inaugurare, ne-am dat seama că timișorenii se refereau la Openville numindu-l Iulius. Era evident atașamentul locuitorilor față de brandul care le-a schimbat stilul de viață încă din 2005 și care reprezintă un reper urban în sine. De aici, dată fiind dimensiunea proiectului – mixul de retail, office și natură – am ajuns la numele de astăzi. Este clar că avem în cazul de față un perfect match și ne onorează distincția REBRAND 100®. Iulius Town Timișoara este astăzi locul de întâlnire al comunității, care găsește aici toate funcțiunile de care are nevoie, un oraș în inima orașului”, a spus Ovidiu Galan, Head of Marketing IULIUS.

Iulius Town Timișoara este un amplu proiect de regenerare urbană, care include funcțiuni de retail, office și entertainment, ce are ca ancoră mall-ul Iulius, extins în timpul lucrărilor. Proiectul a presupus o infuzie de capital de peste 442 milioane de euro, realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe, și reprezintă principala destinație de lifestyle și business din regiune.

REBRAND 100® este singura competiție globală care recunoaște cele mai eficiente proiecte de rebranding din lume. Competiția este jurizată de experți internaționali din industrie, REBRAND 100® Global Awards oferind distincții companiilor care s-au remarcat prin excelență în repoziționarea și tranformarea brand-urilor lor.

