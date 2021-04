Iulius Town Timișoara funcționează după un nou program, cu ample măsuri de siguranță

Începând din 2 aprilie 2021, programul de funcționare al Iulius Town Timișoara va fi în intervalul orar 09.00 – 18.00, de luni până joi, și între orele 08.00 și 18.00, vineri, sâmbătă și duminică. Excepție face hypermarketul Auchan, care va fi deschis întreaga săptămână între orele 07.00 și 18.00. Magazinele au pregătit noile colecții de primăvară, restaurantele din zona de foodcourt te întâmpină cu delicii în regim to go, care pot fi savurate pe terasa exterioară, iar pentru siguranța ta menținem ridicat nivelul măsurilor de prevenție.

Odată cu implementarea noilor reguli transmise de autorități, Iulius Town își actualizează programul începând cu 2 aprilie 2021. Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, Iulius Mall va funcționa în intervalul orar 08.00 – 18.00, pentru ca timișorenii să se poată bucura de shopping și în prima parte a zilei, iar de luni până joi, între 09.00 și 18.00. Excepție face hypermarketul Auchan, care va fi deschis întreaga săptămână între orele 07.00 – 18.00, iar după acest interval, produsele pot fi comandate în sistem delivery.

Restaurantele din foodcourt-ul Iulius Town te așteaptă cu preparate delicioase, în intervalul orar 08.00 – 18.00, la sfârșitul săptămânii, și între 09.00 și 18.00 de luni până joi. Poți comanda burgeri suculenți, paste gustoase, mâncăruri tradiționale sau deserturi apetisante, în regim to go și le poți savura pe terasa exterioară, sub lumina blândă a soarelui de primăvară. Aici ai la dispoziție facilități pentru igienizarea mâinilor, mesele sunt dezinfectate periodic și sunt amplasate la o distanță de cel puțin doi metri, iar personalul poartă măști și mănuși.

Dacă ieși la plimbare în Iulius Gardens, unde primăvara își face simțită prezența tot mai mult, te poți relaxa la terasele cu deschidere spre Iulius Gardens.

De asemenea, Iulius Town dispune de cea mai mare suprafață de retail din regiune, ceea ce îi asigură un spațiu generos pentru public. Mai mult, Iulius Town are implementat un sistem de de tracking, care permite raportarea densității din mall și ajustarea măsurilor în funcție de aceasta. În plus, clienții au la dispoziție o platformă video online pentru vizualizarea gradului de ocupare, accesibilă pe site – https://www.iuliustown.ro/ro/gradocupare. De asemenea, sistemul de ventilație funcționează cu un procent de 100% aer proaspăt, fără recirculare.

Pe lângă acestea, fluxurile de intrare/ieșire sunt reorganizate diferențiat, iar la intrare sunt termoscannere pentru monitorizarea temperaturii, covoare profesionale impregnate cu substanțe active, dispensere cu dezinfectant și personal instruit pentru a monitoriza respectarea normelor de siguranță. Accesul este permis doar cu purtarea măștii de protecție, iar la intrări sunt amplasate automate de vending cu măști și dezinfectant.

Pentru menținerea distanțării fizice, capacitatea lifturilor este limitată, fluxul pe scările rulante și fixe este diferențiat pentru urcare/coborâre, iar în zonele de așteptare există semnalistică ce evidențiază păstrarea distanței. Se desfășoară acțiuni permanente de dezinfecție, inclusiv cele generale prin nebulizare, care acționează și pentru sistemele de ventilație.

Orice alte modificări ale programului vor fi anunțate pe www.iuliustown.ro și pe pagina de Facebook.

Comentarii

comentarii