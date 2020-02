Jaf la drumul mare, pe o șosea din Banat. Ce a pățit o tânără, la intrarea într-o pădure

O tânără din satul Ersig a trecut printr-o întâmplare pe care nu o va putea uita cu ușurință. Ba mai mult, fata ar putea spune că a avut mare noroc și că această întâmplare putea să o coste și viața. Nu se știe niciodată. Efectiv, ea a fost atacată la drumul mare. În pădurea dintre Berzovia și Ersig, pe drumul județean Berzovia – Vermeș. Iată ce ne spune domnișoara :

,,În această seară am fost pusă într-o situație nu tocmai plăcută. Fac această postare pentru toți cei care circulă pe drumul Berzovia-Vermeș. Veneam de către Berzovia și mergeam spre Vermeș pentru a intra la Ersig. La un moment dat, mi-a sărit în fața mașinii un individ. Se întâmpla la intrarea în pădure. Pe margine drumului, era oprită o mașină neagră, însă erau toate luminile stinse. M-am speriat ca să nu-l lovesc și am oprit brusc mașina. În acel moment, individul mi-a pus în față o lanternă, mi-a dat cu lumina puternică în ochi. Și-a dat seama că sunt singură și mi-a forțat ușile. În momentul în care a pus mâna pe ușa din spate, am plecat în trombă.

Imediat mașina ce era oprită pe marginea drumului, s-a și pus în mișcare și a venit după mine. M-a urmărit până la intrarea în Ersig. Nu știu ce intenții aveau, dar din moment ce am fost abordată așa, este clar nu aveau intenții bune. Între timp am sunat la 112, poliția a venit imediat, dar din păcate, nu au fost prinși. Eu i-am pierdut din vedere în momentul în care am intrat în sat pentru că au oprit farurile și nu știu dacă au intrat pe drumul spre sat, sau dacă s-au întors, ori și-au continuat drumul spre Vermeș. Am înţeles că polițiștii au periat toată zona, au fost anunțați și alți polițiști şi au căutat până spre limita cu județul Timiș.

Sper că prin această postare să reușesc să vă atenționez și să nu opriți în cazul în care veți fi puși în această situație. Pentru mine a fost o sperietură foarte mare! Vă rog să publicați și să distribuiți, să afle cât mai multă lume, poate mai sunt persoane care i-au văzut şi pot da mai multe detalii. Vă mulțumesc!,” spune tânăra.

