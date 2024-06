James Arthur deschide Flight Festival. Trei zile de distracție la Muzeul Satului Bănățean

Flight Festival 2024 demarează vineri, 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean. Organizatorii au pregătit trei zile de festival, trei scene cu un line-up cu peste 40 de artiști naționali și internaționali.

“Ne-am mutat la Muzel Satului Bănățean, pentru că aerodromul utilitar Cioca intră în reabilitare și nu a mai putut fi folosit pentru evenimente de anvergură. Dar noua locație arată foarte bine. Din punct de vedere al spațiului, deși la aerodrome aveam 50 de hectare, noi foloseam undeva la patru hectare, iar Muzeul Satului dispune de aproximativ cinci hectare. Este puțin diferit aranjat festivalul”, a declarat Vlad Gârboni, organizatorul Flight Festival.

Vedeta principală din acest an este James Arthur. Cântărețul britanic adorat pentru vocea și melodiile sale de succes va urca pe scenă în chiar prima zi a festivalului.

James Arthur a cucerit topurile britanice cu al cincilea său album de studio, “Bitter Sweet Love”, acesta fiind al doilea album al artistului care ajunge pe primul loc.

În total, cântărețul a obținut de patru ori discul de platină și de două ori discul de aur.

Arthur a devenit celebru în 2012, când a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii de casting “The X Factor”.

“Suntem aproape sold-out, am fost pe primul loc la vânzări pe un site important de bilete, iar asta mă bucură, înseamnă că am reușit să creștem festivalul de la an la an, într-un mod organic. Flight este festivalul timișorenilor și a zonei de vest a țării. Flight nu și-a schimbat identitatea în niciun fel. Este absolute magic ce se întâmplă la Muzeul Satului. Zona de tehnologie este în continuare o componentă importantă, vom avea zona de kids, de familie și multe activități ”, a mai spus Vlad Gârboni.

Trei scene la Muzeul Satului Bănățean

Pe George Arena vor urca: James Arthur, B.U.G. Mafia, și în ordine alfabetică: Alex Hills, Bosquito, Deliric X Silent Strike & Muse Orchestra, Grasu XXL, KuKy, Lucian K,Mario Fresh, Mihail, Phaser, R.U.A., Subcarpați, The Mono Jacks, The Other You.

Pe Magnetic Drum & Bass Stage: MackyGee, Matrix & Futurebound, Kara, Tantrum Desire, și alții: 5HA5H, BKB’, Dalla, Deckster, Dumbo, Dwls, Enevel, Grid, Ist, Memphys&Blocksberg, Mighty Boogie, Nexus, Sub:liminal, ZO

Pe Wings Stage sunt programați Andi Moisescu, KuKy, Victor Stan, DJ Happy Flow, Dj B. Mike, Alyn Vladucu, VDJ Sniper, Alex Erdodi, ZoleeVee, AlexAnkaDj, DJ Hugo Arthur.

Pentru mai multe detalii și achiziționarea biletelor, puteți accesa site-ul oficial al Flight Festival.

Comentarii

comentarii