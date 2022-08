Jandarmii din Timișoara desfășoară unul dintre cele mai frumoase programe pentru copiii cu probleme sociale

Unul dintre cele mai frumoase proiecte pe care le desfășoară Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș este intitulat ”De la violență la delincvență este un pas”, la care participă copiii și tinerii cu probleme asistați social de statul român.

Este vorba de o tabăra cu program preventiv-educativ care se desfasoară sub egida Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Timiș, iar în 2022, a ajuns la a treia ediție.

Prima a fost în 2019, apoi a venit pandemia și nu s-a mai ținut. A două a fost în 2021, iar a treia este anul acesta. Colonelul, Nicolae Slev, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, președintele ATOP Timiș, a explicat:

”În 2019, am venit cu proiectul această, ATOP ne- a sprijinit, s-a votat și am primit ajutorul financiar necesar pentru a-l pune în practică pe partea de prevenire și educație. Am căutat și sponsori pentru a asigura mâncarea pentru beneficiari, copii și tineri defavorizați aflați în asistență socială a statului român, ce provin din centrele de incluziune socială”.

În primii doi ani, au participat în programul taberei beneficiari de la centrul din Recaș, care între timp s-a desființat. Anul acesta sunt aduși beneficiari de la un centru din Lugoj, în jur de 40 de copii și tineri. Conducerea și organizarea taberei este asigurată de IJJ Timiș, în speță de o echipă de jandarmi condusă de căpitanul Aiana Lupulescu, comandantul taberei, unde se află și animale de companie, tot în sprijinul beneficiarilor. Programul este făcut pe pe zile, pe ore și pe minute, astfel încât pentru a veni cu adevărat în sprijinul acestor copii și tineri dornici de interacțiune socială și comunicare.

”Ei doresc foarte mult să stea de vorba cu oamenii, să comunice, să simtă afecțiunea umană. Pentru a veni în sprijinul lor și mai eficient, au fost aduși în primii doi ani alături de beneficiari și copii ai cadrelor de jandarmi, tocmai pentru a întări interacțiunea și integrarea socială. Inclusiv membrii ATOP și-au trimis copiii în tabăra să fie alături de beneficiarii proveniți din centrele sociale. Astfel, impactul psihic asupra lor a fost extraordinar de pozitiv, fiindcă ei caută contactul social, comunicarea, să vorbească direct cu cineva și să simtă că sunt ascultați, să simtă căldură sufletească a unui seamăn. De aceea am adus să fie împreună cu ei, copii și tineri cu probleme, pe copiii și tinerii fără probleme, ceea ce a dat roade”, a spus colonelul Slev.

Programul lor e aplicativ-educativ-militar. Cuprinde deșteptarea, înviorarea și activități educative. Ei învață multe lucruri care le pot fi utile în viață. De exemplu, dacă se rătăcesc într-un cadru natural (pădure, pe munte), să știe să se orienteze, fără niciun mijloc de orientare, ci după mijloacele din natură, după stele sau lună sau soare. sunt învățați să aprindă focul fără să aibă chibrituri.

Marți, 22 august, a fost prezent un echipaj de la Spitalul Militar Timișoara cu un medic specialist pe mașină de urgență, care i-a învățat pe beneficiarii din tabără câteva reguli de prim ajutor în caz de accident sau alte evenimente neprevăzute, când copilul este izolat. A avut un succes foarte mare printre copii. În fiecare zi vin ofițeri de la jandarmi pentru a desfășura lecții educative și preventive. Sunt programate și întîlniri cu pompierii de la ISU Timiș. Beneficiarii sunt învățați să se apere de pericole și de incendiu și cum să se autoevacueze.

”Încercăm să îi învățăm lucruri care le pot fi de folos în viață. Bineînțeles că facem cu ei și jocuri sportive și interactive. Avem aici cu ei și un cățel de cinci luni jumate cu care ei pot să se joace. Să se obișnuiască și cu animalele. Avem arme aiirsoft și i-am învățat să tragă cu arma, nu cu gloanțe reale, ci aiirsoft. Am făcut și facem drumeții cu ei. Avem un sprijin foarte mare de la Consiliul Județean Timiș, prin ATOP, dar și de la Viviana Țecu, consilier, etc. Avem și o societate comercială din Lugoj care asigură hrana beneficiarilor”, a mărturisit colonel Nicolae Slev, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș, președintele ATOP Timiș.

Denis, beneficiar: ”Mă simt foarte bine aici. Îmi place tot, că nu ne trezim așa dimineață și aș mai vrea să vin”.

Maria, beneficiară: ”Îmi place în tabără că am făcut multe activități și ne distrăm. Ne simțim toți foarte bine aici. Jandarmii sunt de treabă și ne ajută și ne iubesc”

Violeta: ”Îmi plac jocurile, plimbările, să joc ping pong cu Denis. Să nu vă mint, îmi place că beau coca cola aici. Avem multă!”

Căpitan Aiana Lupulescu, coordonatoarea activităților, a explicat: ”Această tabără este organizată în cadrul unui program de prevenire intitulat ”De la delincvență la violență este un singur pas”. E o campanie pe care o derulăm de mai mulți ani. Suntem la a treia ediție. Atragem aici copiii și tinerii care se confruntă cu nevoi speciale, care au probleme și îi putem ajuta aici. Vrem să facem un lucru bun pentru copii și pentru comunitate. Avem diverse activități utile de la socializare și jocuri. Încercăm să le arătăm o parte din activitatea noastră de jandarmi. Îi învățăm noțiuni de orientare și supraviețuire în natură, le explicăm ce înseamnă un traseu turistic, cum trebuie să se comporte atunci când merg la munte. Cel mai mult încercăm să socializăm cu ei, să îi familiarizăm cu oamenii de zi cu zi. Credem că această tabără cu tot ceea ce organizăm aici îi ajută foarte mult pe copiii și pe tinerii participanți, dar și pe noi, jandarmii”.

