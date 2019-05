Jazz TM 2019, gratis, în patru locuri din Timișoara. 5 reguli ce trebuie respectate!

Primăria Timișoara va organiza o nouă ediție a Jazz TM în 2019, în perioada 5 -7 iulie, în patru locuri din oraș: Piața Victoriei, strada Dimitrie Cantemir, strada Victor Vlad Delamarina și Strada Fără Nume.

Accesul la toate spectacolele este gratis pentru toți.

De ce un festival co-finanţat din fonduri publice în Timişoara? Vice-primarul Dan Diaconu a explicat:

”În primul rând, pentru că este extrem de important să definim cultura ca un bun comun, accesibil oricui şi nu ca un produs comercial disponibil în baza unor reguli financiare. E o formă de a asuma rolul Primăriei Municipiului Timişoara ca şi garant al acestui principiu.

Politica culturală este cea care poate defini societatea de mâine, una în care nu ne întrebăm doar din ce trăim, dar şi pentru ce trăim şi cum trăim împreună.

E în interesul Timişoarei să găzduiască evenimente culturale de amploare, e în interesul Timişoarei să stimuleze viaţa culturală a cetăţii în toate formele ei.

În 2013 am pus piatra de temelie a ceea ce poate fi unul din cele mai importante evenimente culturale din această parte a Europei, parte a efortului de a obţine titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Încă de la primele ediții am reușit să atragem artiști precum: Richard Bona, Kurt Elling, David Murray & Macy Gray,Terri Lyne Carrington, Lizz Wright, Al Jarreau, Anoushka Shankar, The Cat Empire, Dianne Reeves, Marcus Miller, Liv Warfield w/ The NPG Hornz, The Chick Corea Elektric Band, Monty Alexander, Miles Mosley & The West Coast Get Down, Christian Scott, John Beasley presents Monk’ESTRA, The Cinematic Orchestra, R+R=NOW și Gregory Porter.

JAZZ™ 2019 promite să mențină calitatea prestațiilor artistice prezentate în cadrul primelor 6 ediții și să aducă pe scena din Timișoara cele mai importante nume actuale ale jazz-ului mondial.

Vă aşteptăm cu drag în 5 – 7 iulie 2019 pentru un eveniment de excepţie, într-un oraş de excepţie.”, este mesajul lui Diaconu.

Iată care sunt regulile care trebuie respectate de participanți:

1.Te rugăm să ai grijă de orașul nostru! Depozitează deşeurile doar în locurile marcate în acest sens.

2. Ai grija de bunurile tale! Organizatorii-producătorii nu sunt responsabili pentru bunurile participanţilor ori pentru eventuale pagube produse.

3. Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio şi video. Persoanele care apar pe înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenţie faţă de organizatori, producători sau utilizatori.

4.Pe toată durata evenimentului înregistrările audio şi video pot fi realizate numai cu acordul în scris al organizatorilor. Fotografierea concertelor nu este permisă.

4. Evenimentul va avea loc indiferent de condiţiile meteorologice.

5. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica programul.

Prin participarea la acest eveniment accepți regulamentul intern şi eşti de acord cu demersul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.

Îți dorim audiție plăcută la JAZZ TM 2019 !

