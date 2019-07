Jazz TM 2019 – ziua a doua continuă cu spectacole în șase locuri din Timișoara

Jazz TM 2019 continuă, sâmbătă 6 iulie, în șase locuri din Timișoara. De la ora 20.00, spectacolele vor începe în Piața Victoriei cu Dumitrio, iar de la ora 21, cu Ishmael Ensemble, iar de la ora 22.30, cu Jazzmeia Horn.

În Piața Libertății din Timișoara, va ține spectacol Beats Remedy, de la ora 17.00. E un colectiv format din dorința de a oglindi prezentul folosindu-se de un vocabular provenit din jazz și hip-hop.

Simțind nevoia de a trăi experiența live a sunetului newyorkez, Sergiu Fanica, inițiatorul grupului, a pus baza colectivului cu intenția de a combina estetica unor artiști ca A tribe called Quest, Digable Planets și Pete Rock cu propria experiență din Cluj-Napoca și Londra.

Având un limbaj divers cu rădăcini în muzica electronică, funk, jazz tradițional și avangarda, grupul oferă live o experiență de comuniune, calm și uplift.

Sergiu Fanica – tobe, sampler. Iuliu Kadar – bass. Indjstione – MC, platane. Alex Cos – chitara. Alex Munteanu – saxofon

De asemenea, tot sâmbătă 6 iulie, de la ora 14.00, JazzTm 2019 se extinde cu Junior Jams – sesiuni de muzică improvizată pentru copii și tineri talentați.

Bring your friends and let’s jam with Twisted Blue.

Twisted Blue: Ei sunt cinci tineri muzicieni care urmăresc să (re)aducă jazz-ul mai aproape de gusturile oamenilor prin aportul individual pe care îl mențin în crearea unui sound distinctiv și calitativ.

În materie de instrumente, Twisted Blue are în componența sa un clarinet (Alexandru Ciocan), un pian (Cristian Oprișiu), o chitară bas (Ștefan Cașcaval), un set de tobe (Philip Goron) și voce (Andreea Vlas) – la Garaje Cafe, pe strada Palanca nr. 2.

Spectacole vor mai fi pe strada Cantemir, pe strada VV Delamarina și pe strada Fără Nume.





