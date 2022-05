JazzTM se transformă în JAZZx, cu finanțare de la Consiliul Judeţean Timiş

Festivalul JazzTM se transformă în JAZZx şi nu va mai fi finanţat şi susţinut de Primăria Timişoara, ci de Consiliul Judeţean Timiş. Printre artiştii invitaţi se numără Stanley Clarke, deţinător al cinci premii Grammy.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a anunţat marţi, într-o conferinţă de presă, că festivalul JazzTM se transformă în JAZZx şi va fi finanţat de CJ Timiş.

”Am reuşit, după anumite discuţii să reluăm fostul festival JazzTm cu ajutorul Centrullui Cultural Plai în parteneriat cu Muzeul Banatului şi are că principal finanţator Consiliul Judeţean Timiş. Se va numi JAZZx. Nu puteam trece peste respingerea unui asemenea festival de către Primăria Timişoara, este un festival reprezentativ, la a 10-a edite. Am ales să îl finanţăm în continuare, noi de la Consiliul Judeţean, iar în anii următori dorim să îl creştem şi mai mult, punctul culminant să fie când Timişoara este Capitală Culturală Europeană şi să fie un eveniment de referinţă în plan european şi naţional”, a declarat Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Până acum, la JazzTm au participat artişti care au adunat, în total 120 de premii Grammy.

”Am început demersul din 2013 cu scopul de a sprijini candidatura oraşului. a fost ev la care au participat străini. am avut pulic de peste tot din ţară am adus artişti care totalizează 120 premii Grammy. Ne propunem că anul viitor să revenim la o formulă completă care să acopere tot centrul oraşului şi să avem o şcoală de vara de jazz şi o serie de masterclassuri. Acum am schimbat din considerente de evoluţie, este şi a 10-aeditie. Festivalul va avea loc în centrul oraşului, în Piaţă Libertăţii sau Piaţă Victoriei, în funcţie de lucrările de acolo, în perioada 1-3 iulie. Organizarea am început-o cu un an şi ceva înainte”, a declarat Norbert Tako de la Centrul Cultural Plai.

Întrebat de ce nu a depus cerere de finanţare la Centrul de Proiecte al Primăriei Timişoara, Tako a explicat că un astfel de eveniment trebuie plănuit cu un an înainte.

”Un eveniment că JazzTm are nevoie de predictibilitate, asta înseamnă că trebuie să în plănuim cu peste 1 an înainte. Aplicarea la Centrul de Proiecte nu ne oferea acest lucru. În noiembrie eram dispuşi să aplicăm, concursul a avut loc în martie. Aplicând ne puteam trezi că nu primim finanţare. Un astfel de eveniment are nevoie de stabilitate. Parteneriatul cu CJT a fost semnat la final de martie pe 3 ani”, a explicat Tako.

Consiliul Judeţean Timiş a prevăzut în bugetul Muzeului Naţional al Banatului suma de 800.000 de lei, Centrul Cultural Plai contribuie cu suma de 300.000 de lei, bani adunaţi de la diferiţi sponsori, iar Ministerul Culturii a alocat 100.000 de lei.

Intrarea va fi liberă.

La JAZZx vor urca pe scenă: Stanley Clarke N 4EVER, Hiromi – The Piano Quintet, Ashley Henry Trio, Theon Cross, Ilhan Ersahin’s Istanbul Session, Lucy Woodward, Radu Vâlcu Quintet, Muntet şi TajNic Trio.

JazzTM a adus pe scenă nume precum: Richard Bona, Marcus Miller, Anoushka Shankar, Dianne Reeves, Liv Warfield w/ Prince’s NPG Hornz, , Kurt Elling, David Murray şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTunde Adjuah şi Monty Alexander, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, Laura Mvula, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, Yussef Dayes, Tank & the Bangas, Bokante, Gonzalo Rubalcaba, Ibrahim Maalouf şi Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, o parte dintre aceştia în premieră în România, scrie news.ro.

Comentarii

comentarii