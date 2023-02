JAZZx 2023 – supergrupurile care completează lista artiștilor care vor concerta la Timișoara

Supergrupurile care completează lista artiștilor prezenți la JAZZx 2023, marele eveniment finanțat de CJT, sunt: Shakti [John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Ganesh Rajagopalan, Selvaganesh Vinayakram], Ibeyi, Delvon Lamarr Organ Trio și Mammal Hands

SHAKTI [John McLaughlin, Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, Ganesh Rajagopalan, Selvaganesh Vinayakram]

Pionierii world fusion John McLaughlin și Zakir Hussain marchează revenirea în 2023 – Shakti – cu albumul aniversar de 50 de ani și turneul mondial.

O colaborare transcontinentală fără precedent, Shakti a unit muzicienii din est și vest și, în acest proces, a creat șablonul pentru ceea ce se numește acum fuziunea indo-jazz.

John McLaughlin a retransformat jazz-ul prin munca sa cu Miles Davis și Tony Williams Lifetime. Cu Hussain, violonistul Shankar și T.H. „Vikku” Vinayakram, McLaughlin a fondat Shakti.

Împreună, au perfecționat o nouă fuziune extatică, deschizând căi neexplorate și demonstrând potențialul unor astfel de compoziții globale generațiilor de muzicieni din întreaga lume.

Muzica lor este un amestec unic de instrumente tradiționale indiene și ritmuri jazz-pop, concepute pentru a transporta publicul într-o nouă dimensiune a muzicii. Compozițiile lor au fost extrem de influente în lumea jazz-ului.Video: https://youtu.be/VA7Mzo73cd4 . Pagina oficială: https://www.facebook.com/johnmclaughlinofficial

IBEYI

Ibeyi este format din gemenele franco-cubaneze Lisa-Kaindé și Naomi Díaz. În mod corespunzător, „Ibeyi” înseamnă și „gemeni” în yoruba, limba și cultura strămoșilor lor. Această influență poate fi auzită în melodiile lor, în care reunesc fusion jazz, R&B și downtempo electronica cu mostre de instrumente tradiționale.

Cel mai recent single „Lavender & Roses”, cu nimeni alta decât Jorja Smith, oferă o perspectivă detaliată a noului lor album mult așteptat „Spell 31”, care promite a fi un manifest puternic și activist.Video: https://youtu.be/lHRAPIwsS5I Pagina oficială: https://ibeyimusic.com/

Delvon Lamarr Organ Trio

Delvon Lamarr Organ Trio aduce la un loc sunetul inconfundabil al orgii lui Delvon Lamarr, chitara și ritmurile bateristului, reușind să creeze un amestec perfect între soul-jazzul anilor 1960, funkul din New Orleans, soul-ul instrumental vintage și un strop de chitară acid-rock. Video: https://youtu.be/eb7dT7RRLFQ Pagina oficială: https://delvonlamarrorgantrio.com/

Mammal Hands

Formată din saxofonistul Jordan Smart, pianistul Nick Smart și percuționistul Jesse Barrett, Mammal Hands și-a făcut o reputație din ce în ce mai mare pentru fuziunea hipnotică a jazz-ului și electronica, dar și a spectacolelor lor live vibrante.

Bazându-se pe o dragoste împărtășită pentru muzica electronică, clasică contemporană, mondială, populară și jazz, Mammal Hands preia influențe precum Pharoah Sanders, Gétachèw Mekurya, Terry Riley, Steve Reich și Sirishkumar Manji pentru a crea ceva extraordinar de nou.

Video: https://youtu.be/bmjFJd6q4Es Pagina oficială: www.mammalhands.com

GENERALE: JAZZx se va desfăşura la Timişoara, în centrul orașului, în perioada 28 iunie – 2 iulie 2023, iar accesul este gratuit.

JAZZx a adus pe scenă nume precum (în ordine cronologică): Richard Bona, Marcus Miller, şi Macy Gray, Terri Lyne Carrington / Lizz Wright, Al Jarreau, The Cat Empire, The Chick Corea Elektric Band, Miles Mosley x The West Coast Get Down, Christian Scott aTunde Adjuah și Monty Alexander, Gregory Porter, The Cinematic Orchestra, Kurt Rosenwinkel, R+R=NOW, Laura Mvula, Jazzmeia Horn, Moses Boyd, Yussef Dayes, Tank & the Bangas, Bokante, Gonzalo Rubalcaba, Ibrahim Maalouf și Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, Stanley Clarke, Hiromi, Ashley Henry, o parte dintre aceștia în premieră în România.

JAZZx 2023 are loc în perioada 28 iunie – 2 iulie 2023, face parte din Programul Național “Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” și este finanțat de Consiliul Județean Timiș. Organizat de Muzeul Național al Banatului, produs și dezvoltat de Centrul Cultural PLAI. Prezentat de: UniCredit Bank. Partener premium: Profi. Mașina oficială: Mercedes-Benz Mai multe detalii despre festival pe: www.plai.ro/jazz | www.facebook.com/JAZZxofficial | www.instagram.com/jazzx_official/

