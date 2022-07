Joi, 7 iulie 2022, începe Ediția a XXVI-a Gărâna Jazz Festival – program complet și alte informații despre festival

Joi, 7 iulie, începe Gărâna Jazz Festival 2022! Vă așteptăm în număr cât mai mare în două dintre cele mai primitoare locuri din Semenic. Am pregătit pentru Ediția a XXVI-a două scene: Scena Principală din Poiana Lupului – Gărâna și Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank în Biserica Catolică din Văliug. Pe aceste scene se vor defășura, de-a lungul a patru zile, 27 de concerte, trei proiecții de film și o lansare de album. Publicul de la Gărâna Jazz Festival 2022 va avea ocazia să se delecteze cu improvizații uluitoare și să se bucure de energia creativă și virtuozitatea unora dintre cei mai valoroși muzicieni jazz ai momentului.

Pentru Ediția a XXVI-a avem, în premieră, trei seri dedicate jazzului din Norvegia (joi, 7 iulie), Finlanda (vineri, 8 iulie) și Suedia (sâmbătă, 9 iulie). Muzicienii legendari nu lipsesc nici anul acesta de pe scena noastră: Charles Lloyd, aflat în ultimul său turneu european, inovatorii Bill Frisell și Frank Gambale. Concertul celebrei trupe britanice Soft Machine, de duminică, 10 iulie, este așteptat ca evenimentul anului în România de către fani și critici muzicali. Line-up-ul mai cuprinde proiectele extraordinarilor Eivind Aarset, Michael Wollny, Émile Parisien, Liv Warfield, Svante Henryson, Per Mathisen, Vincent Courtois, Kari Ikonen și Magnus Öström. Mult așteptați de public sunt Håkon Kornstad Trio și Mathias Eick Quintet, în timp ce Charley Rose Trio, Alexi Tuomarila Trio, Arne Jansen Trio, Verneri Pohjola Quartet, Alexandre Herer Nunataq, Ciśnienie și AdHd suntem convinși că vor fi revelațiile festivalului pentru mulți dintre melomani. Printre atâtea nume consacrate avem pregătit și un debut: tânăra cântăreață Eva Maria Gârlea va evolua pentru prima oară într-un festival de jazz.

Gărâna Jazz Festival are bucuria de a organiza și în acest an Romanian Jazz Meeting. Romanian Jazz Meeting îi reunește pe unii dintre cei mai buni muzicieni jazz români, în principal pe Experimental Stage de la Biserica Catolică din Văliug, de vineri până duminică, de la ora 11:00: Fluidian, Eva Maria Gârlea, Adi Stoenescu Trio, Ionuț Dorobanțu & Alina Giurgiu, Nicolas Simion Trio – Crazy World, Cătălin Milea Sonoterra Ensemble. VanDerCris va evolua duminică, pe scena din Poiana Lupului, după ora 18:00.

Programul complet pentru Gărâna Jazz Festival 2022:

Joi, 7 iulie 2022

ora 18:00, Scena din Poiana Lupului

Charles Lloyd & The Marvels feat. Bill Frisell (S.U.A.)

Håkon Kornstad Trio (Norvegia)

Mathias Eick Quintet (Norvegia)

Eivind Aarset Quartet (Norvegia)

Per Mathisen’s “Heavy Weather” (Norvegia, Israel, Cehia, Slovacia)

Proiecție de film, după ultimul concert:

Sonja – The White Swan (2018, Norvegia)

Dramă, durata: 110 min., audiență: 12+

Regia: Anne Sewitsky

Cu: Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Valene Kane, Malcolm Adams

Filmul este disponibil prin Film Collection și proiectat în colaborare cu Norwegian Film Institute.

Vineri, 8 iulie 2022

ora 11:00, Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank – Biserica Catolică din Satul Văliug:

Vincent Courtois – West (solo) (Franța)

Fluidian (România)

Eva Maria Gârlea (România)

ora 18:00, Scena din Poiana Lupului

Arne Jansen Trio (Germania)

Kari Ikonen Trio (Finlanda)

Verneri Pohjola Quartet (Finlanda)

Alexi Tuomarila Trio (Finlanda)

Charley Rose Trio (Franța)

Proiecție de film, după ultimul concert:

Metsäjätti / en. Forest Giant (2020, Finlanda)

Dramă, durata: 88 min., audiență: 7+

Regia: Ville Jankeri

Cu: Jussi Vatanen, Hannes Suominen, Sara Soulié, Anu Sinisalo

Sâmbătă, 9 iulie 2022

ora 11:00, Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank – Biserica Catolică din Satul Văliug:

Adi Stoenescu Trio (România)

Ionuț Dorobanțu & Alina Giurgiu (România)

ora 18:00, Scena din Poiana Lupului:

Frank Gambale All Star Band (Australia, Franța, Ungaria, Mauritius)

Michael Wollny & Émile Parisien Duo (Germania, Franța, S.U.A.)

Magnus Öström Band (Suedia)

Svante Henryson’s Back to Base (Suedia, Norvegia)

Alexandre Herer Nunataq (Franța)

Proiecție de film, după ultimul concert:

Goliat (2018, Suedia)

Dramă, durata: 88 min., audiență: 15+

Regia: Peter Grönlund

Cu: Sebastian Ljungblad, Joakim Sällquist, Cornelia Andersson, Davina Robinson

Duminică, 10 iulie 2022

ora 11:00, Experimental Stage Empowered by UniCredit Bank – Biserica Catolică din Satul Văliug:

Nicolas Simion Trio (România)

Cătălin Milea Sonoterra Ensemble (România)

ora 18:00, Scena din Poiana Lupului:

VanDerCris (România)

Ciśnienie (Polonia)

Soft Machine: 55 Years Tour (Marea Britanie)

AdHd (Islanda)

Liv Warfield Band (S.U.A.)

Ordinea concertelor poate suferi modificări de ultim moment. Sperăm ca transportul artiștilor să sufere perturbări minore, având în vedere că în această perioadă cursele aeriene au întârzieri. Modificările le vom anunța pe paginile de facebook sau instagram.

Alte evenimente

În prima zi de festival, joi, 7 iulie 2022, pe scena din Poiana Lupului va avea loc lansarea albumului Stepan Project – The Man Without Identity. Ilie Stepan: “The Man Without Identity este un elogiu adus Vieții, Iubirii și Luminii. Gândul nostru invocă păsările albe, ca niște îngeri zburători, între câmpuri cu maci și cer, ducând în zborul lor tot inefabilul vieții aidoma unui vis, dar și lacrimile suferinței umane și pe cei loviți de războaie distrugătoare”.

Și anul acesta Gărâna Jazz Festival va găzdui Târgul Național de Discuri de Vinil, care va fi deschis zilnic în Poiana Lupului.

Bilete

Dacă nu ați achiziționat încă bilete pentru festival, o mai puteți face online pe www.bilete.ro/garana-jazz-festival-editia-xxvi/. Biletele vor fi disponibile și la fața locului, la punctul de acces în Poiana Lupului, de joi, începând cu ora 15.00, în două variante: bilet de o zi, la prețul de 140 lei, și abonament pentru întreaga perioadă a festivalului, la prețul de 520 lei. Copiii sub 14 ani au intrarea liberă.

Alte informații:

La Gărâna Jazz Festival se poate ajunge dinspre Reșița, drumul fiind în stare foarte bună. Drumul dinspre Slatina Timiș este deschis și în stare bună, cu 2-3 zone de limitare pe o bandă. Și drumul spre Vârful Gozna, Semenic, a fost pe alocuri reparat și este practicabil.

Unul dintre cele mai populare locuri de campare este Gărâna Camping. Vremea se anunță însorită și caldă în toate cele patru zile de festival, cu averse în timpul zilei. După apusul soarelui, temperatura poate scădea sub 15 grade. De aceea, hainele groase, bocancii, pelerina sau umbrela nu ar trebui să lipsească din bagajul pentru festival.

Copiii mici sunt bine-veniți la festival. Recomandăm purtarea căștilor antifonice de către copii și ocuparea unui loc mai departe de scenă, pentru a nu fi afectați de nivelul ridicat al sonorului în timpul concertelor. Persoanele care vin însoțite de câini au obligația de a nu îi lăsa liberi și prea aproape de scenă, unde zgomotul îi poate afecta, de asemenea.

Kitul de festival, informațiile despre modalitățile de a ajunge la Gărâna și posibilitățile de cazare, traseele de drumeții și mountain biking le puteți găsi pe www.garana-jazz.ro.

