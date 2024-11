JOOP, Patrizia Pepe, Herve și alte branduri exclusiviste, în premieră la Timișoara, în prima locație Chic Chic Urban Fashion din afara Capitalei, deschisă în Iulius Town

IULIUS, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de centre comerciale și birouri moderne integrate în proiecte de tip mixed-use, își diversifică portofoliul de retaileri luxury prin atragerea de noi parteneri. Chic Chic Urban Fashion, un lanţ de magazine multibrand care reunește branduri exclusiviste, a deschis, recent, în Iulius Town Timişoara, prima sa locație din afara Bucureștiului. Chic Chic Urban se va regăsi şi în proiectul de regenerare urbană RIVUS, pe care compania IULIUS îl dezvoltă la Cluj-Napoca.

Odată cu inaugurarea Chic Chic Urban Fashion în Iulius Town, clienții din vestul ţării au acces la o diversitate de branduri high-end precum: JOOP, Zac Posen, John Galliano, STRELLSON, Maison Close, ISNURH, Patrizia Pepe, Herve Leger, IOS by Maica, Serge Pariente, HUDSON, Fabio Rusconi, My Best Bag Firenze, La Haine. Pe lângă brandurile în exclusivitate din locație, clienții beneficiază și de servicii de customer care dedicate creării unei experiențe de shopping personalizate, adaptate necesităților fiecărei persoane care trece pragul locației. „Am ales Iulius Town după o analiză detaliată, datorită popularității și diversității sale, care se aliniază perfect cu viziunea brandului nostru. Acest proiect reunește o gamă variată de magazine, restaurante și servicii, atrăgând un public numeros și diversificat. Considerăm că această locație reprezintă un punct de plecare ideal pentru extinderea noastră în alte zone cheie ale țării, permițându-ne să ne conectăm cu un număr tot mai mare de clienți și să le oferim acces la colecțiile noastre exclusiviste, plus o experiență de shopping excepțională. Suntem încântați de oportunitățile pe care le aduce Iulius Town”, a declarat Briana Baciu, Specialist Marketing, Chic Chic Urban Fashion.

Fiecare dintre branduri aduce în locație cele mai noi colecții de sezon, dar și item-uri atemporale care se remarcă prin design-ul inedit. Pe lângă piesele propuse în exclusivitate, clienții beneficiază și de un mix de stiluri, de la business, la streetwear, dar și de servicii de customer care dedicate creării unei experiențe de shopping personalizate, adaptate necesităților fiecărei persoane care trece pragul locației.

Reţeaua de magazine Chic Chic Urban Fashion este prezentă cu două locații full price, două outleturi și un HUB Patrizia Pepe în București, magazinul din Iulius Town fiind primul deschis în afara Capitalei.

Inaugurat în 2019, în urma unei investiții de 442 de milioane de euro, realizată de companiile IULIUS şi Atterbury Europe, Iulius Town este unul dintre cele mai mari proiecte comerciale din România, cu aproximativ 190.000 mp închiriabili, dintre care peste 108.000 mp suprafaţă de retail. Iulius Town include: 450 de magazine; 58 de restaurante și cafenele; mix de magazine sportive; o diversitate de destinaţii experienţă şi de edutainment – parc, spaţii de joacă, cinema, centru de fitness, grădiniţă primară -, şi un hub medical cu servicii ultraspecializate; 80.000 mp de spaţii office; trei săli de evenimente.

