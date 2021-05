Judecătoare din Timiș, exclusă din magistratură, după ce a refuzat să se prezinte la expertiza psihiatrică

Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, in sedinta din 13 mai 2021, sa o mazileasca definitiv pe judecatoarea Mihaela Lazau, de la Judecatoria Sannicolau Mare, sub motivatia ca ar fi refuzat sa se prezinte la expertiza de specialitate pentru constatarea unei eventuale boli psihice.

„Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca la data de 07.05.2021 inceteaza masura suspendarii din functie a doamnei judecator L. M., dispusa pe o perioada de 1 an. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a propunerii de eliberare din functie a doamnei judecator L.M.”, se mentioneaza in minuta dezbaterii. Hotararea de excludere din magistratura a Mihaelei Lazau a fost votata in unanimitate.

Temeiul de drept, art. 65 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2004, republicata, care sanctioneaza neprezentarea, in mod nejustificat, la expertiza de specialitate, pana la implinirea duratei suspendarii din functie. Aceeasi lege, la art. 64, alin. (4) prevede ca “in cazul in care magistratul refuza in mod nejustificat sa se prezinte, in termenul stabilit, la expertiza de specialitate, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii dispune suspendarea din functie a acestuia pe o perioada de un an. Pe perioada suspendarii din functie pentru acest motiv, judecatorului si procurorului nu i se platesc drepturile salariale si nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege. Aceasta perioada nu constituie vechime in functie si in magistratură. Suspendarea din functie inceteaza prin hotarare a sectei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a prezentarii magistratului la expertiza de specialitate”.

In conditiile in care Mihaela Lazau a refuzat sa se prezinte la psihiatru, judecatorii din CSM au decis sa o excluda din sistem. Nu au mai asteptat ca judecatoarea sa-si execute pedepasa stabilita de Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in 16 noiembrie 2020, respectiv suspendarea din functie pe o perioada de sase luni.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii