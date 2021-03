Judecătoarea Lidia Barac, schimbată în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției de avocatul Mihai Pașca

Fosta presedinta a Curtii de Apel Timisoara, judecatoarea Lidia Barac, a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei. Decizia nr. 154/2021, care pune capat mandatului de secretar de stat al magistratului banatean, dupa 16 luni de activitate, a fost publicata in Monitorul Oficial din 25 februarie 2021.

Dupa cum era de asteptat, noul ministru al Justitiei, avocatul constantean Stelian Ion, contestat de judecatori pentru tenacitatea cu care lucreaza la desfiintarea Sectiei Speciale, se bazeaza mai mult pe colegii sai de breasla in procesul de formare a unei noi echipe ministeriale, astfel ca a promovat la varful justitiei din Romania un tanar avocat din Baroul Arad.

Este vorba despre Mihai Pasca, numit secretar de stat in locul Lidiei Barac, prin decizia 155/2021, consecutiva celei prin care fosta sefa a Curtii de Apel Timisoara a fost trimisa acasa.

Avocatul Mihai Pasca, sustinut de PNL Arad pentru pozitia de secretar de stat in Ministerul Justitiei, a candidat la alegerile locale din toamna anului 2020 pe lista liberalilor pentru Consiliul Local Arad, obtinand un mandat de consilier.

De asemenea, Pasca a obtinut un loc si pe lista pentru Senat, insa nu a obtinut voturile necesare accederii in parlament. In ultimele luni, numele sau a fost vehiculat in discutiile privind pozitia de viceprimar sau chiar cea de prefect.

