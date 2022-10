Judecătoria Timișoara a respins cererea lui Florin Roman, arhitectul șef al comunei Giroc, de a înstrăina proprietățile dobândite în timpul căsniciei

Judecatoria Timisoara a admis, in parte, o cerere formulata de arhitectul-sef al comunei Giroc, Florin Roman, ca reprezentant legal al celor doi copii ai sai, dupa decesul sotiei sale. Miercuri, instanta a autorizat acceptarea de catre minori a succesiunii dupa mama lor, decedata in urma cu un an. In schimb, judecatorul a respins solicitarea lui Roman de a-l autoriza sa faca acte de dispozitie cu privire la bunurile ramase de la sotia sa.

Prin actiunea deschisa de Florin Roman la Judecatoria Timisoara, acesta a solicitat autorizare de tutela. Probabil o incercare de dobandi, legal, posibilitatea de a instraina proprietati pe care le-a dobandit alaturi de sotia sa, care a decedat.

Insa, prin decizia din 19 octombrie, instanta nu i-a permis lui Roman sa dispuna, deci nici sa vanda, bunurile dobandite alaturi de sotie.

Intre timp, DNA Timisoara l-a anuntat pe functionarul-milionar ca a instituit masuri asiguratorii asupra averii acestuia. Potrivit legii, orice vanzare facuta in aceasta perioada poate fi considerata instrainare de rea-credinta, iar cei care le dobandesc pot ramane fara ele.

Potrivit art. 112 din Codul penal, pot fi confiscate bunurile produse sau dobandite printr-o infractiune. In completare, art. 1121 din Codul penal (confiscarea extinsa) arata ca in cazul infractiunilor de coruptie sau a faptelor asimilate acestora pot fi confiscate si alte bunuri ale inculpatului daca:

a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit; b) instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. (1).

Alineatul 3 al aceluiasi articol arata ca se va tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata ori de un tert unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata detine controlul.

Sursa: bihorjust.ro

