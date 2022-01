Județul Timiș se pregătește de „ultimul” val de COVID-19. Vor fi opt centre de evaluare

Joi, 6 ianuarie, subprefectul Ovidiu Drăgănescu a avut o nouă întâlnire cu managerii celor mai importante spitale din județul Timiș, dar și cu reprezentanții celorlalte instituții care sunt implicate în gestionarea pandemiei de COVID-19. Discuțiile s-au purtat în jurul măsurilor care vor fi luate în timpul valului 5, asociat variantei Omicron, care ar putea fi și „ultimul”, după cum a anticipat Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babeș”.

Cea mai importantă măsură specifică acestui val va fi înființarea unor centre de evaluare. Vor fi opt în tot județul, patru în Timișoara (Spitale „Victor Babeș”, „Județean”, CFR și cel modular) și patru în teritoriu (Spitalul Municipal Lugoj și spitalele orășenești din Sânnicolau Mare, Jimbolia și Deta). Aici ar urma să vină la consultații făcute de specialiștii de medicină internă pacienții simptomatici cu forme nu prea grave.

„În acest val vor exista noi verigi. O primă măsură ar fi înființarea centrelor de evaluare a pacienților posibil afectați. (…) Întâlnirea a mai constat în pregătirea numărului de paturi – ATI și non-ATI –, personalul care va fi dedicat acestei patologii, situația medicamentelor, echipamentelor medicale, a stațiilor de oxigen”, a explicat subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

La ora actuală, în județ ar exista 663 de paturi non-ATI și 57 de paturi ATI funcționale dedicate tratării COVID-19. Totuși, în cazuri excepționale, se poate crește până la 800 de paturi non-ATI și 80 de paturi ATI. De asemenea, ca și în valurile precedente, vor fi rezervate paturi dedicate și pacienților cu anumite comorbidități, cum ar fi boli cardiovasculare. Subprefectul a mai precizat și că la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” se pregătește organizarea unui centru de vaccinare pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani, însă ar exista anumite probleme legate de personalul foarte încărcat.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”, Cristian Oancea a spus: „După cum știți, am făcut niște predicții după ce am observat că se întâmplă în Europa de vest. Metodele preventive, purtarea măștii medicale sau FFP2 și vaccinarea, trebuie să continue. Încurajăm și sfătuim patronii să apeleze la regimul de telemuncă, măcar în următoarele săptămâni, o lună. Recomandare valabilă inclusiv la instituțiile publice. Atragem atenția, cu ajutorul subprefectului și DSP, ca oamenii, la primele simptome, să se trateze, să ia mediația potrivită și după să fie urmăriți de medicii de familie (prin noile centre de evaluare – n.r.). Avem și implicarea centrelor de permanență în tratarea formelor ușoare și medii. În spitale ar trebui să ajungă numai formele moderate, severe și foarte severe. Cu medicația, în acest moment, stăm cât de cât bine. Nu putem să apreciem amplitudinea acestui nou val, nu știm câți pacienți au trecut deja prin boală”.

În opinia managerului de la „Victor Babeș”, valul 5 ar putea fi și ultimul. „Credem că putem să depășim acest, spunem noi, ultim val. Dacă nu am atins imunitatea de grup până acum, cred că o vom atinge acum. (…) Vorbim de date. La noi în țară, 40-41% din populația eligibilă este vaccinată. Avem 1,8 milioane de pacienți trecuți prin boală, oficial. Câți au trecut neoficial nu putem știi, poate de trei-patru ori mai mult. La numărul imens de infectări pe zi din vestul Europei, la timpul de incubație foarte redus, la vaccinarea deficitară la noi în țară, putem crede că vom avea imunitate de grup, că vom atinge acel 80% specificat de medicii epidemiologi. Speranța noastră este că acest val va aduce mai mult cazuri ușoare, moderate. După acest val, am putea să ne confruntăm cu SARS-CoV-2 ca și cu gripa. Există inclusiv medicație adiacentă, în acest moment am avea arsenalul terapeutic ca să trans această pandemie. Totuși, repet, mai bine să previi decât să tratezi!”.

Despre centrele de evaluare a vorbit mai mult Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”. „Aceste centre de evaluare sunt propuse a funcționa în cadrul spitalelor. De acum înainte vom avea un centru complet în cadrul ambulatoriului, cu circuite complet izolate. La acest centru, bolnavii deja depistați și văzuți clinic de medicul de familie vin periodic la evaluare. Pe lângă anamneza pe care o fac medicii pacienților, li se fac analize clinice, li se efectuează imagistică specifică, în funcție de tipul de pacienți, de severitatea bolii, ș.a.m.d. După această vizită, pacienții primesc prin medicii de familie rezultatul: dacă este nevoie de schimb de tratament, poate de internare, sau dacă rămâne același tratament. Avem mai multe astfel de centre, tocmai pentru a fi acoperiți toți pacienții, astfel încât să le facem viața domniilor lor mai ușoară, să nu fie presiune, să face totul într-un mod cât mai eficient”.

Momentan, însă, încă se așteaptă ordinul de ministru și normele de aplicare. Până una alta, Cristian Oancea atrage atenția părinților: să își testeze copii și să nu îi trimită la școală încă de la primele simptome, mai ales că, „aproximativ jumătate” dintre cazurile din ultimul val au coincis cu deschiderea școlilor. Raul Pătrașcu îi îndeamnă pe cetățeni să se testeze de la primele simptome și să apeleze la specialiști. În plus, directoarea adjunctă a DSP Timiș, Corneluța Fira-Mlădinescu, recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: purtarea măștii, spălatul mâinilor, distanțarea, dar și vaccinarea.

