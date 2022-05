Jurnaliștii din 10 țări din Europa, în vizită la crama Aramic din Silagiu Buziaș

După o zi de dezbateri și analize a efectelor războiului Rusia –Ucraina, jurnaliștii proveniți din 10 țări din Europa și reuniți la Timișoara au vizitat crama Aramic, din Silagiu –Buziaș, luni 9 mai, chiar de Ziua Europei 2022.

Aici, ei au fost întâmpinați de proprietarul Adam Crăciunescu, care le-a povestit pe scurt istoria acestei minunate crame care se bucură de un succes deosebit în rândul bănățenilor și al românilor din întreaga țară.

”Noi am poposit aici în 2010, când am beneficiat de programele de reconversie ale viței de vie și am implementat patru proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană. Două pe cultura viței de vie și două pe investiții. Aici e un deal încărcat cu multă istorie..!”, a amintit Crăciunescu.

Crama Aramic este o cramă tânără privată, cu un capital 100% românesc. Crama fost înființată în 2010 de către Adam și Cosmin Crăciunescu, tată și fiu, din pasiunea lor pentru viță de vie și vin. Cei doi antreprenori și-au dorit să reînvie tradiția uitată de peste 3 decenii a zonei Silagiului din județul Timiș. Proiectul inițial a demarat în perioada 2010-2012 și a constat în reînființarea plantațiilor cu soiuri de viță nobilă.

”Anul 2022 se anunță a fi un an binevoitor, un an în care ne deschidem porțile și îi primim în casa noastră pe toți prietenii. Căci noi așa îi numim pe oamenii care ne trec pragul, care vor să trăiască o experiență unică în Crama Aramic. De aici încolo, să ne bucurăm de compania oamenilor și de aroma seducătoare a vinului”, a spus Crăciunescu.

Asociația European Journalists – The Communication Network organizează, în zilele de 9 și 10 mai, în sala Vienna de la Hotel Timișoara, o întrunire specială provocată de războiul din Ucraina sub tilul: EJ Special Meeting in the Wave of the War in Ukraine.

Temele de discuție depășesc interesul jurnalistic și acoperă preocupările tuturor țărilor democratice. Toate dezbaterile vor fi transmise video și colegilor jurnaliști din Ucraina care vor participa, în direct, la discuții.

Sunt abordate teme precum: O nouă geopolitică pentru Europa; Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, rezistența ucraineană și noi strategii militare; Comunicarea în timp de război și în vremurile următoare; Lecții din istorie – Ucraina și Rusia.

Despre vizita la crama Aramic, Michael Jager a spus: ”Suntem foarte bucuroși să ne aflăm la crama Aramic din Silagiu-Buziaș. Peisajul, gazda și vinul sunt excepționale. Totul e la superlativ. Avem ocazia să facem două lucruri deodată și să îmbinăm utilul cu plăcutul, cum este normal într-o activitate. La crama Aramic, sunt vinuri foarte bune, o încântare să le savurezi, la un gulaș de cerb.

Am venit la această conferință internațională să muncim, dar și să ne simțim bine, să mâncăm și să bem un vin de calitate, la crama Aramic a domnului Adam Crăciunescu.

Ceea ce este foarte frumos și apreciez în mod deosebit este faptul că această conferință are loc în Timișoara, un oraș universitar și industrial care cunoaște o dezvoltare intensă, iar în scurt timp ajungi și în zona rurală, pitorească a Banatului, care încântă privirea cu peisajele înverzite, cu dealurile și câmpiile minunate și casele oamenilor tradiționale.

A fost o satisfacție deosebită că am reușit să aducem în Timișoara, România, jurnaliștii din 10 țări din Europa. Țara dumneavoastră a dovedit încă o dată că prin tot ceea ce face este un membru de bază al Uniunii Europene și al NATO, de aceea merită felicitările noastre, a jurnaliștilor europeni.

În plus această cramă arată că fondurile europene au fost utilizate cu succes și eficiență. Spun asta, fiindcă domnul Crăciunescu ne-a povestit că Aramic a fost construită și dezvoltată accesând importanta fonduri ale Uniunii Europene. Ceea ce iarăși merită felicitările noastre și arată că în România lucrurile funcționează bine.

Iată pentru noi a devenit clar de ce Timișoara își merită titlul de Capitală Europeană a Culturii, fiindcă a dovedit prin tot cea ce am descoperit noi atât de frumos cu prilejul acestei conferințe că treburile funcționează cu succes la dumneavoastră, oamenii sunt minunați, dornici de a crea proiecte frumoase și a arăta că România este prietena noastră, a tuturor, și merită să fie vizitată”.

Michael Jager a explicat și de ce participă la conferința de la Timișoara:

”Suntem o comunitate a jurnaliștilor și antreprenorilor din Europa și este important să fim împreună pentru a discuta teme care privesc viitorul nostru. Din păcate, acum ne-am reunit pentru a dezbate un subiect tragic: războiul din Ucraina.

Cu atât mai important este să vedem ce putem face ca să fie cât mai util pentru a-i apăra pe jurnaliștii care își riscă viața mergând pe front pentru a culege informații directe și a le oferi corect oamenilor. De aceea trebuie apărată presa și dreptul ei de exprimare și de a fi liberă și independentă, mai ales în contextul războiului din Ucraina”.

De asemenea, Paolo Magagnote, EJ president, a declarat:

”În prima zi, am avut o dezbatere de mare interes despre situația geopolitică nou creată în urma declanșării conflictului sângeros din Ucraina de către Rusia. Jurnaliștii și-au spus opiniile și și-au exprimat concepțiile despre obiectivele lor și despre lupta lor de a informa corect opinia publică despre războiul aflat foarte aproape de granița României.

Mesajul lor a fost că presa trebuie să fie liberă, dar în același timp jurnaliștii trebuie protejați de către guvernele țărilor și de către autoritățile autorizate.

Cred că în noua conjunctură instituțiile de presă și jurnaliștii trebuie să fie solidari și să se apere reciproc și să colaboreze cu autoritățile pentru ca nimeni să nu fie rănit sau să își piardă viață, în conflictul din Ucraina. Cu toții știm că rolul presei este foarte important, fiindcă fără o informare corectă a societăților nu se poate funcționa normal și a lua deciziile corecte.

Este bine să nu existe suspiciuni și neîncredere între oameni, fiindcă acestea sunt otrăvuri pentru o existență liberă și democrată.

Nu cred că va fi declanșat al treilea război mondial și nici nu va fi lansată bomba nucleară, fiindcă și Rusia știe că într-un asemenea conflict nu va mai există învingători și învinși. Toți vor pierde, iar țările vor fi distruse și nu va mai putea exista viață umană. Așadar, trebuie evitat conflictul nuclear cu orice preț, dacă vrem ca să mai putem trăi pe acest pământ.

La crama Aramic a fost o seară extraordinară, cu o atmosferă pașnică și armonioasă, iar vinul și mâncarea au fost delicioase. Mulțumim domnului Crăciunescu pentru primirea călduroasă. A fost o gazdă minunată și primitoare, bucuroasă de oaspeți, mai ales că au fost jurnaliști proveniți din 10 țări. Ne vom întoarce la crama Aramic, când vom mai avea ocazia!”, a conchis Paolo Magagnote.

