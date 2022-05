Jurnaliștii din Europa dezbat problematica războiului Rusia – Ucraina, la Hotelul Timișoara

Cu prilejul Zilei Europei 2022, Asociația European Journalists – The Communication Network organizează, în zilele de 9 și 10 mai, în sala Vienna de la Hotel Timișoara, o întrunire specială provocată de războiul din Ucraina sub tilul: EJ Special Meeting in the Wave of the War in Ukraine.

Temele de discuție depășesc interesul jurnalistic și acoperă preocupările tuturor țărilor democratice. Toate dezbaterile vor fi transmise video și colegilor jurnaliști din Ucraina care vor participa, în direct, la discuții.

Vor fi abordate teme precum: O nouă geopolitică pentru Europa; Războiul Rusiei împotriva Ucrainei, rezistența ucraineană și noi strategii militare; Comunicarea în timp de război și în vremurile următoare; Lecții din istorie – Ucraina și Rusia.

