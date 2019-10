Kelemen Hunor, la Timişoara: ”Pe noi ne interesează ce va fi după moţiune, ne dorim un guvern politic”

Cu moţiunea de cenzură pentru guvernul Dăncilă la un pas de a fi votată, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România se gândeşte deja la viitorul conducerii ţării. Ce va fi după această moţiune, se întreabă Kelemen Hunor, preşedintele formaţiunii politice, prezent miercuri la Timişoara.

Cu şanse reale de a trece la vot, prima dată după ani buni de zile, moţiunea a fost depusă prea târziu, a spus reprezentantul UDMR: „Nu înţeleg de ce această moţiune nu a fost depusă acum o lună. Trebuia făcută această mişcare din prima zi a sesiunii parlamentare, nu după patru săptămâni. De ce s-a aşteptat atât timp nu am înţeles”.

De asemenea, el se întreabă dacă semnatarii moţiunii chiar îşi doresc să treacă aceasta, diplomat, acesta spunând că o parte dintre parlamentari au programat în ziua de sâmbătă, când se citeşte şi votează moţiunea, vizite în tot felul de delegaţii în afara ţării. Desigur fără să ştie că votul va fi sâmbătă…

Acum, problema e ce va fi după, dacă moţiunea trece, mai spune liderul UDMR. Partidul care reprezintă interesele comunităţii maghiare e trup şi suflet alături de moţiune, subliniază Hunor.

„Există 237 de semnături și este nevoie de 233 voturi. Deci e la limită, dacă cinci voturi lipsesc… Noi în luna mai am luat o decizie, în iunie am votat moțiunea care nu a trecut, nu s-a schimbat nimic de atunci. Am semnat și vom vota și în această lună moțiunea, în această sesiune parlamentară. Trebuie discutat foarte serios dacă trece moțiunea, ce urmează după. Mă interesează ce se întâmplă dacă pică Guvernul. Eu văd un guvern politic, nu tehnocrat, care nu dă ordonanțe de urgență și nu încearcă să facă reforme”, a declarat Kelemen Hunor.

Important, UDMR nu doreşte să intre la guvernare şi nu a discutat absolut nimic în acest sens, mai spune acesta. Hunor subliniază că PNL trebuie să-şi asume guvernarea pentru viitorul an şi e sigur că şi un guvern minoritar va avea zile uşoare, pentru că niciun partid nu-şi doreşte acum alegeri anticipate: „Pentru ca alegerile anticipate să devină realitate e nevoie ca propunerea de guvern să cadă de două ori în 60 de zile. Ia aceasta nu se va întâmpla. De fapt, eu cred că de la prima propunere de guvern aceasta va fi votată, pentru că nimeni nu vrea să se ajungă nici măcar la un al doilea vot, la care nu se ştie ce se poate întâmpla”.

UDMR va sprijini un asemenea guvern, condus de PNL, iniţiatorul moţiunii, chiar dacă acesta va fi unul minoritar, pentru că nu se va ajunge la o înţelegere cu USR sau alte partide.

„Dacă au nevoie de sprijin din partea noastră, îl vor primi. Nu avem pretenția participării noastre la un Guvern, dar nu exclud posibilitatea de a discuta despre așa ceva. Faci politică ca să încerci să influențezi deciziile, să ajungi la putere. Un politician care spune că nu vrea să ajungă la putere, lăsați-l să meargă acasă. Am văzut că a început un balet legat de moțiunea de cenzură, chiar începe să fie ridicol. Noi vom fi acolo când se va dezbate moțiunea, vom merge și vom vota, dar nu va depinde de noi. Am auzit că unii dintre parlamentari au plecat din țară, dintre cei care au semnat moțiunea de cenzură, că nu au știut că va fi sâmbătă. Dacă lipsesc cinci oameni, s-a dus, de aceea am spus că simt o nesiguranță legată de moțiune. Se dorește să pice Guvernul, dar nimeni nu știe ce urmează. Este prima dată când într-adevăr există șanse reale să treacă moțiunea”, a mai menţionat Kelemen Hunor.

Aflat şi în campanie electorală pentru funcţia de preşedinte al României, Hunor s-a prezentat ca fiind un alt tip de posibil preşedinte, o alternativă la oferta existentă.

„Cred că în 2019 este anul în care puteți încerca o altă variantă, după ce cu ceilalți președinți nu ați fost mulțumiți. Încercați cu mine și va merge mai bine. Nu avem nevoie de un președinte jucător, nici de unul care urmărește cu mare atenție ce se întâmplă. Avem nevoie de un președinte care este la curent cu tot ce se întâmplă în societatea românească, care știe care sunt prioritățile României. Noi, maghiarii din România, nu suntem dușmanii românilor. Și noi vrem o Românie mai inovativă, vrem un stat de drept și un stat drept. Cu toţii ne dorim să trăim mai bine”, a adăugat Kelemen Hunor.

