Kilometrul 0 al Revoluției anticomuniste din România. Totul a început în fața Bisericii Reformate din Timișoara

Biserica Reformată din Piața Maria, Timișoara, a devenit, pe 15 decembrie 1989, un punct fierbinte al istoriei recente a României. Câteva sute de enoriași s-au adunat în apărarea pastorului reformat László Tőkés, opozant al regimului comunist, care primise o sentință de evacuare din casa parohială aflată în aceeași clădire cu Biserica Reformată. Spre seară, demonstrația de solidaritate s-a transformat într-o revoltă populară împotriva dictaturii comuniste.

Solidaritatea față de pastor și Biserica Reformată s-a transformat treptat într-o manifestație anticomunistă. În fața bisericii s-a cântat pentru prima dată „Deșteaptă-te, române!”, devenit ulterior imnul național al României. Din Piața Maria, mulțimea a pornit spre sediul Comitetului Județean de Partid.

„Prima dată am chemat enoriașii printr-un anunț public, duminica precedentă, să fie martori pasivi ai evacuării mele din casa parohială. După ce s-au adunat atât de mulți și au început să se răzvrătească împotriva regimului, am încercat să-i trimit acasă. Eram foarte îngrijorat că, din cauza mea, vor avea de suferit represalii. Cine își putea închipui, în acele momente, că regimul comunist va cădea în România? Eu nu am vrut să devin revoluționar sau să organizez o revoluție, era o responsabilitate uriașă. Dar slavă Domnului, când i-am chemat, au venit, iar când i-am trimis acasă, nu au plecat”, a declarat László Tőkés.

Pe 16 decembrie 1989, Piața Maria din Timișoara a fost din nou locul unde s-au adunat sute de oameni. Întreaga zi a fost marcată de confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. S-au înregistrat numeroase arestări. După miezul nopții, în jurul orei 2.00, piața a fost evacuată și închisă cu cordoane de milițieni și scutieri de la trupele de Securitate.

Pe 17 decembrie 1989, Armata a intervenit în forță, utilizând arme de război, iar primele victime ale Revoluției au fost consemnate.

“Astăzi, democrația este încă fragilă”

Astăzi, pe fațada Bisericii Reformate din Piața Maria au fost depuse coroane de flori, în memoria celor care au luptat și s-au sacrificat în acele zile. La 35 de ani de la Revoluția de la Timișoara, pastorul László Tőkés a făcut o radiografie a democrației actuale din România:

„Astăzi, democrația este încă fragilă. S-a văzut asta și la ultimele alegeri prezidențiale. Este evident că mulți politicieni nu au devenit adevărați democrați. Este o constatare surprinzătoare. Am crezut că, după 35 de ani, putem vorbi despre o nouă generație – o generație luminată”, a spus Tőkés.

