Kinderpedia – aplicația românească pentru educație care, în pandemie, a aruncat un colac de salvare școlilor din România este folosită acum pe trei continente

Ce au în comun profesorii din Elveția, Portugalia, Dubai sau Peru, dar și din Timișoara, Cluj sau Sibiu? Se conectează cu clasa lor și au toată activitatea organizată online, în cloud, pe o aplicație construită în România. Kinderpedia este o soluţie de comunicare şi management dedicată şcolilor şi grădiniţelor, care aduce împreună dascălii, elevii şi părinţii.

Pentru Kinderpedia, modul cum a răspuns noilor nevoi ale educației a constituit o șansă de a-și extinde impactul, de la aproximativ 20.000 de utilizatori la începutul anului 2020, la peste 150.000, la finalul aceluiași an. Aproximativ 80% dintre utilizatori folosesc platforma gratuit.

”Pandemia a dezvăluit două probleme majore în domeniul educației – una de infrastructură şi una de competențe”, spune Evelina Necula, Co-Founder și CMO Kinderpedia.

În martie 2020, când școlile s-au închis, Kinderpedia a lansat, în numai 5 zile, un modul de predare video la distanță, prin integrarea aplicației Zoom și lansarea ei direct din orar. La scurt timp, antreprenorii au venit în sprijinul profesorilor și al elevilor cu modulul de teme cu corectare direct în aplicație.

Kinderpedia a semnat un protocol cu Ministerul Educației prin care a oferit soluția gratuit instituțiilor publice de învățământ. 11 module, cele mai utile în activitatea profesorilor, rămân gratuite pe viață.

O comunitate de profesori digitali, experți și lideri în educație

Echipa Kinderpedia s-a implicat activ în formarea cadrelor didactice, dar și în crearea și menținerea unei comunități dinamice de profesori digitali, cărora le-a pus la dispoziție un set complet de instrumente de lucru și know-how-ul necesar pentru a-și continua activitatea online. Prin atelierele și webinariile organizate, Kinderpedia a pregătit peste 5.000 de profesori să folosească̆ platforma pentru a se conecta cu clasa lor.

Totodată, conferințele organizate, precum Educație Conectată sau Grădinița 2.0, le-au oferit dascălilor inspirația și motivația de care aveau nevoie pentru a ieși din zona de confort și a-și reinventa modul de lucru. Evenimentele au adus sub aceeași umbrelă a digitalizării educației nume importante ale mediului academic, lideri și specialiști reputați din domeniul educației, precum Lect. Univ. Dr. Oana Moșoiu, Prof. Univ. Dr. Anca Nedelcu, Elena Lotrean, Oana Moraru, Valentina Secară, Măriuca Talpeș.

O singură soluție completă răspunde principalelor nevoi ale unei școli moderne: comunicare, management, clasă virtuală

Kinderpedia reunește pe aceeași platformă funcționalități ce răspund tuturor nevoilor de conectare și comunicare ale profesorilor și elevilor, dar și instrumente valoroase de planificare și management care simplifică activitatea directorilor și a personalului administrativ.

Platforma sprijină școlile în toate procesele care țin de planificare, administrare, interacțiune cu părinții. Cu ajutorul Kinderpedia, totul este organizat într-un singur loc, astfel încât activitatea administrativă a profesorilor este redusă cu 40%, adică între 6 și 9 ore pe săptămână. Platforma este sigură și ușor de folosit, astfel că părinților le este mai ușor să se implice în activitățile școlare. Aceștia au, la un click distanță, toate informațiile despre evoluția copiilor la grădință sau la școală, iar managerii pot avea o imagine de ansamblu asupra tuturor departamentelor instituției pe care o conduc. Cele mai multe dintre funcționalitățile Kinderpedia sunt disponibile în aplicația mobilă, ceea ce le face accesibile oricând și oriunde profesorilor, elevilor și familiilor.

O soluție edtech românească, recunoscută în Europa

Caracterul său inovativ și impactul social demonstrat au plasat Kinderpedia pe podiumul unor prestigioase gale și competiții din România și din Europa. Kinderpedia a primit Seal of Excellence pe SME Instrument, Phase II, de la Comisia Europeană și a fost desemnată companie „Tech for Good” de către European Business Angels Network. Aplicația a câștigat locul I la acceleratorul Innovators for Children, a ajuns pe podiumul Startarium Pitch Day și a câștigat titlul “Inovators of the Year” la Gala Business Review Awards în martie 2020. Revista Business Magazin a plasat Kinderpedia în topul celor mai inovatoare companii din România pentru doi ani consecutiv, în 2019 și 2020.

Maple Bear CEE și Maple Bear UAE, două ramuri ale celei mai mari francize educaționale canadiene din lume, Maple Bear Global, au ales Kinderpedia ca sistem unic de management și de comunicare. Prin acest parteneriat, toate școlile și grădinițele Maple Bear din cele două regiuni beneficiază de funcționalitățile complete ale aplicației care susține atât educația online, cât și pe cea la clasă și le permit să se organizeze eficient și să comunice transparent.

”Modulele de management ale Kinderpedia au devenit sistemul nostru unic de operare. Aplicația le permite utilizatorilor să salveze timpul dedicat activităților administrative și să-l dedice proiectelor educaționale”, declară Yann Bidan, General Manager of Maple Bear Central and Eastern Europe.

Misiunea Kinderpedia este să transforme educația cu ajutorul tehnologiei prin simplificarea proceselor administrative și plasarea colaborării între dascăl și părinte chiar în centrul actului educațional.

