Kit-uri rapide de detecţie a coronavirusului prin intermediul anticorpilor, produse în China și distribuite în Europa de o firmă italiană din Timișoara

Un sistem deosebit de răspândit în Asia care a reprezentat un excelent aliat în lupta împotriva pandemiei. De data aceasta ideea este una italiană.

Alessandro Console, un tânăr antreprenor italian din România, a înţeles imediat că societatea sa Multi-Utility, Telco Group SpA, cu sediul în Timişoara, specializată în furnizarea de servicii destinate familiilor, trebuie să se reconvertească rapid pentru a putea depăşi criza provocată de carantină şi îşi adaptează să îşi adapteze abilităţile pentru a servi publicul.

În urma unui sondaj la nivel global, grupul de cercetare al companiei Telco a identificat un dispozitiv de analizare inovator pentru CORONAVIRUS, accesibil şi simplu de utilizat: un kit rapid de unică folosinţă, foarte similar cu un test de sarcină, deja foarte popular în întreaga Asie, ce permite identificarea infecţiei cu CoVid-19 deja după primele zile de infectare, în urma detectării a doi anticorpi specifici.

Compania română cu capital italian a început aşadar tratativele cu gigantul chinez Superbio Biomedical, lider mondial în industria ADN, obţinând licenţa de distribuţie la nivel european.

Însă kit-ul, creat în urma cercetării comune a companiei producătoare precum şi a Southeast University, “Nanjing Institute of Biomaterials and Medical Devices”, utilizat în principal pe piaţa internă chineză şi thailandeză, nu era pregătit pentru lansare pe piaţa europeană, deoarece nu avea certificările necesare.

După verificarea certificărilor de performanţă a produsului, traducerea studiilor clinice şi transmiterea acestora către experţi, Telco a demarat toate procedurile de acreditare a dispozitivului, inclusiv cele prevăzute de Ministerul Sănătăţii din Italia, ceea ce îl face potrivit pentru comercializarea în Europa.

„Nu a fost uşor, nu eram pregătiţi să trecem prin toată această birocraţie”, declară antreprenorul, „însă domeniul nostru care trebuie să se adapteze, iar astăzi mai mult ca oricând. Am sondat terenul şi am fost uimiţi când am descoperit în China era deja disponibilă că o soluţie low-cost, utilă pentru evitarea infecţiilor şi a panicii şi care oferă o garanţie eficientă pentru prevenirea şi controlul epidemiei. Europa a rămas încă o dată în urmă, în urma procedurilor birocratice care din păcate împiedică inovarea.”

E de ajuns o picătură de sânge din vârful degetului şi, datorită unui reactiv pe bază de aur coloidal, este posibilă identificarea anticorpilor care combat Coronavirus (anticorpi IgM şi IgG) care sunt deja prezenţi în corpul nostru şi care sunt activaţi în cazul infecţiei, în doar 10 minute. În Asia, această procedură de analiză este răspândită în toate structurile publice (şcoli, penitenciare, birouri, spitale) şi, de asemenea, în cele private, pentru a permite fabricilor să îşi continue activităţile, monitorizând în mod regulat prezenţa oricăror cazuri de infectare.

Studiile clinice şi numeroase teste au arătat eficacitatea acestui kit, care este deja disponibil pe piaţa italiană şi europeană la un preţ modic şi care permite un diagnostic indicativ, dar foarte precis, deja în primele 10 zile de la infectare.

“De data aceasta, nu a fost un gigant american cel care ne-a oferit o soluţie, ci câţiva tineri antreprenori şi manageri care, mulţumită unui puternic simţ civic al responsabilităţii, s-au simţit obligaţi să se implice”, a adaugat Alessandro Console. „Deja în faza premergătoare lansării am primit numeroase atacuri, chiar din partea Federfarma care, într-o circulară trimisă farmaciştilor italieni, a sfătuit să nu fie achiziţionate kiturile noastre din motive pe care încă nu le-am neînţeles. Însă în acelaşi timp, cu fost mulţi cei care ne-au sprijinit precum Confindustria România, care a monitorizat cu atenţie procesul nostru de dezvoltare a proiectului, Confindustria DM Servizi, care ne-a îndrumat către consultanţii autorizaţi să înregistreze documentele ministeriale şi Studioul Gesan din Ivrea, unde am găsit profesionişti incredibil de bine pregătiţi, care au reuşit să ne ghideze prin procesul complex de certificare a kitului. Cu toate acestea, am fost foarte dezamăgit de lipsa absolută de atenţie din partea instituţiilor italiene, începând cu Ministerul Sănătăţii, la care am apelat în mod repetat, în speranţa de a primi sfaturi şi sprijin. “

E poate pentru prima dată când vedem italieni, români şi chinezi care lucrează împreună, de acasă, prin intermediul muncii inteligente, în vederea lansării pe piaţa europeană a unui produs revoluţionar, în situaţia pandemiei mondială în desfăşurare.

Alessandro Console conchide: “Traversăm o perioadă în care nu mai distingem graniţele politice ale statelor, nu mai suntem italieni, români sau chinezi, suntem pur şi simplu oameni, iar virusul ne-a arătat că toţi avem acelaşi sânge şi aceleaşi temeri. Momentul acesta va fi descris în ediţiile următoare ale manualelor de istorie şi se va face referire la el ca la un moment în care toţi locuitorii acestei planete s-au unit într-o singură speranţă comună: aceea de a învinge virusul. Iar noi sperăm să ne putem contribui, în speranţa că în curând vom putea începe să scriem noul capitol în istorie”.

