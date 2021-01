Kromberg & Schubert a închiriat 2.000 de metri pătrați de birouri în Vox Technology Park

Producătorul german de cablaje și sisteme electrice pentru industria auto Kromberg & Schubert a închiriat 2.000 de metri pătrați de birouri în proiectul Vox Technology Park din Timișoara.

Kromberg & Schubert este unul dintre cei mai mari producători de componente auto prezenți în România, cu trei fabrici în Arad, Sibiu și Timiș, și un centru de excelență și dezvoltare în Sibiu. Compania are peste 3.500 de angajați în România.

”Succesul viitor depinde de flexibilitatea noastră, iar relocarea în Vox Technology Park ne va oferi acest lucru. Am semnat anul trecut un contract pe o durată de șapte ani, deci vom continua să ne dezvoltăm în România. În Vox Technology Park echipa noastră va beneficia de cele mai bune condiții pentru a crește și a se dezvolta”, a declarat Marius Petrică, Director Comercial în cadrul Kromberg & Schubert România Ti.

Vox Technology Park a trecut în luna mai a anului trecut printr-un proces intensiv de implementare a unor măsuri de prevenție și de sporire a gradului de siguranță la birou. Au fost achiziționate și instalate două termoscanere, au fost instalate aparate de curățare și filtrare a aerului, aparate pe bază de senzori în spațiile comune și băi și au fost regândite circuitele de circulație prin clădire.

2020 a fost de altfel un an foarte bun pentru Vox Technology Park, de la declanșarea pandemiei pe plan local fiind semnate contracte de închiriere pentru o suprafață totală de peste 6.300 de metri pătrați de birouri.

”Am lucrat foarte intens pe tot parcursul anului trecut iar contractele semnate ne dau încredere că facem bine ceea ce facem. Am crescut nivelul de siguranță sanitară în clădire, tot mai mulți angajați fiind dornici să vină mai des la birou și am fost alături de toți chiriașii și partenerii noștri. Deși a fost dificil, 2020 a fost un an cu rezultate excepționale pentru Vox Technology Park și avem obiective importante și pentru 2021”, a declarat Mark Oancea, director de dezvoltare în cadrul Vox Property Group, dezvoltatorul și proprietarul proiectului.

Vox Technology Park a obținut în 2020 și certificarea sustenabilă BREEAM In-Use cu calificativul Oustanding, cel mai înalt existent pe plan internațional și primul proiect imobiliar din România care obține acest calificativ după cea mai recentă și riguroasă versiunea BREEAM, emisă în mai 2020.

Vox Technology Park are o suprafață închiriabilă de 26.600 de metri pătrați și a fost finalizat în Timișoara în urma unei investiții de 30 de milioane de euro. Proiectul oferă facilități unice la nivel național, precum posibilitatea identificării biometrice, dar și numeroase avantaje competitive pentru angajați. Compania are în dezvoltare și proiectul rezidențial Vox Vertical Village, amplasat în imediata apropiere a proiectului de birouri.

