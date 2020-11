Kunsthalle Bega prezintă: Oláh Gyárfás Szénaizmok szalaghegyen – apariție spectaculoasă la Timișoara

Kunsthalle Bega Timișoara prezintă: Oláh Gyárfás Szénaizmok szalaghegyen – Mușchi de fân pe munte de panglici, în perioada 27.11.2020 – 24.01.2021. Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara.

Deschiderea expoziției va avea loc, vineri 27 noiembrie, între orele 18 – 21. Intrarea se face pe scara exterioară dinspre Piața 700.

Program de vizitare, marți – sâmbătă, între orele 12.00- 18.00.

”Gyárfás este o apariție spectaculoasă imposibil de trecut cu vederea, fizic și vestimentar, nefiind deloc conștient de impactul pe care prezența lui îl produce.

A fost unul dintre primii artiști la care ne-am gândit pentru spațiul Kunsthalle Bega Box, propunerea lui de a prezenta două creaturi magice, protectoare, perfect sincronizată cu contextul contemporan în care arta se întoarce spre sculptură”, spune Alina Cristescu.

”Mă consider sculptor. Am îndrăznit anul acesta să trec în cealaltă parte a artei, să mă întorc la sculptură. Am observat că nici la piesele vestimentare nu lucrez ca un designer. Mă interesează în primul rând materialul, pe care îl modelez eu înainte ca și lutul sau piatra. Sunt preocupat de compoziția lui, de procesul prin care a devenit țesatură”, spune Oláh Gyárfás.

“Crocote și Leucrocote*1, Szénaizmok și Szalaghegyen2 au blană din solzi și organe de fân la vedere; gât, coadă și piept de lup, spinare de măgar, gură până la urechi și un os neîntrerupt în loc de dinți. Au coarne moi și mobile, ochi la copite, franjuri de capră și labe de câine. Au piele de războinic pansat cu pânză și ar putea imita delicat vocea omenească.

Sunt făcute din lemn, pânză de cânepă, făină și fân, quoi de plus doux? (ce ar putea fi mai blând?). Materialitatea lor te împrietenește imediat cu ele. Sunt (animale) de casă.”, spune și Dana Diminescu.

Comentarii

comentarii