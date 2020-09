La aniversarea a 20 de ani de activitate în România, președintele Klaus Iohannis a acordat companiei Continental Ordinul Meritul Industrial și Comercial în grad de Ofițer

Președintele României, Klaus Iohannis, a acordat companiei Continental Ordinul Meritul Industrial și Comercial în Grad de Ofițer în cadrul unei ceremonii organizate marți, 22 septembrie, la sediul Continental Automotive România. La eveniment au participat ambasadorul Germaniei în România, domnul Cord Meier-Klodt, precum și reprezentanți ai administrației naționale și locale.

Înalta distincție a fost acordată cu ocazia a 20 de ani de la inaugurarea activității în Timișoara pentru performanțele obținute și investițiile realizate în domeniul cercetării-dezvoltării de noi tehnologii în sectorul industriei auto.

„Îmi face plăcere să fiu astăzi aici, pentru a celebra împreună aniversarea a 20 de ani de prezență a Continental în România. Felicit conducerea companiei pentru modul în care a înțeles să ofere, de-a lungul timpului, oportunități de dezvoltare și de investiții, atât în plan local, cât și pentru economia noastră. Interesul constant pentru dezvoltare v-a propulsat în rândul celor care dau tonul în industrie și redefinesc viitorul mobilității. Acum, sunteți unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei românești. Aveți peste 20.000 de angajați din țara noastră, dintre care o treime sunt ingineri și specialiști IT în centrele de cercetare și dezvoltare. Sunteți un partener constant în educația profesională pentru tinerele generații”, a spus Președintele Klaus Iohannis în cadrul evenimentului.

Soluții software inovatoare, securitate cibernetică, conectivitate, conducere autonomă, digitalizare, soluții inteligente pentru o mobilitate curată, toate acestea sunt direcții la care echipa Continental din România lucrează de 20 de ani deja pentru a modela viitorul. În 2000, grupul german a produs prima sa anvelopă în unitatea de producție din Timișoara. În același an și în același oraș, compania a deschis și primul său centru de inginerie.

“Continental și-a început activitatea acum 20 de ani în Timișoara și în România. Sunt mândru de cei 20.000 de specialiști Continental din țară care contribuie din plin la dezvoltarea tehnologiilor din industria auto de mâine. Munca lor, a tuturor – ingineri, specialiști IT , angajații departamentelor centrale, personalul de producție și echipele de conducere – pune zilnic în mișcare viitorul. Împreună creăm produse inovatoare și sigure pentru conducerea autonomă, precum și soluții inteligente pentru conectivitate, iar proiectele care se desfășoară în direcția smart city reprezintă o prioritate pentru echipele românești ”, a declarat dr. Christian von Albrichsfeld, Head of Country Continental Romania.

De câțiva ani, industria auto trece printr-o perioadă de schimbări abrupte. Viitorul acestui sector îl reprezintă mobilitatea curată concretizată prin tehnologii care fac din lume un loc mai bun. Digitalizarea este crucială în aceste condiții, iar acest lucru se realizează printr-o dezvoltare durabilă și profitabilă de software și a sistemelor de propulsie curată. Mobilitatea curată înseamnă, de asemenea, o combinație corectă și inteligentă a diferitelor tehnologii, cum ar fi anvelopa, singurul element care conectează fizic șoseaua și mașina, cu sistemele de siguranță ale autovehiculului, care determină o conducere mai sigură. Aceste tehnologii sunt combinate armonios prin conectivitatea dintre diferitele sisteme din mașină, precum și prin comunicarea, sub diferite forme, cu alți participanți la trafic și nu numai.

„Fabrica de anvelope este una dintre cele mai importante companii din zona de vest a României. Din anul 2000, când am produs prima noastră anvelopă în Timișoara, afacerea noastră a crescut și am devenit o familie de peste 2500 de persoane. În plus, activitatea noastră susține un spectru larg de afaceri secundare, care contribuie la dezvoltarea întregii regiuni și comunități. Un alt lucru de care suntem foarte mândri este faptul că, de 20 de ani, de când suntem la Timișoara, am devenit una dintre cele mai implicate companii din comunitatea locală, sprijinind educația, sănătatea și cultura”, a declarat Carlos Bernabé, director Continental Anvelope Timișoara.

Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor acestora. Compania cu profil tehnologic fondată în 1871 oferă soluții sigure, eficiente, inteligente și accesibile pentru autovehicule, mașini, trafic și transport. Continental a realizat în 2019 o cifră de afaceri de 44,5 miliarde de euro și are în prezent peste 232.000 de angajați în 59 de țări și piețe.

În perioada 1999-2019, Continental a investit circa 1.8 miliarde euro în activităţile din România. Toate cele 5 arii de activitate Continental sunt reprezentate în România. Continental deţine șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi. Continental este partener într-un joint-venture în Iași şi are un centru de distribuţie a anvelopelor în București. Continental avea la finalul anului 2019, aproximativ 20.000 de angajaţi, din care o treime sunt ingineri și informaticieni în centrele de cercetare și dezvoltare și va continua să angajeze în funcție de viitoarele proiecte.

