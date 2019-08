La Arad, manifestare „Respect Jandarmeria Română”

Așa cum s-a anunțat, un grup de inițiativă a organizat o manifestație autorizată sub genericul: „Respect Jandarmeria Română”, în fața Palattului aminitrativ din Arad. Ora anunțată de începere a fost apoi modificată de organizatori, care s-au prezentat în fața Primăriei la ora 15. „Căldura toridă ne-a făcut să modificăm ora de începere, fapt pe care l-am anunțat și autorităților. Nu contează numărul participanților pentru că acțiunea noastră are valoare de simbol: am dorit astfel, pe de o parte, să ne manifestăm sprijinul pentru Jandarmeria care prin acțiunea de anul trecut a anihilat manifestările anarhice de la București. Pe de altă pate am vrut să dăm un semnal de respect al ordinii de drept și democrației, prin organizarea unei manifestări legale. Adunarea noastră de azi a primit toate aprobările legale. Democrația înseamnă respect pentru lege în primul rând. Noi avem experiența multor acțiuni de protest la care am participat. Noi am autorizat legal manifestarea noastră de respect pentru Jandarmerie. Am auzit că un grup de cetățeni s-au plimbat azi dimineață cu trotinetele în acest loc, într-o acțiune cu caracter politic pentru care nu cred că s-a solicitat vreun acord legal de organizare. Este, dacă vreți, o dovadă a dublei măsuri cu care este privită democrația reală în România de azi”, ne-a declarat unul dintre organizatori.

Comentarii

comentarii