Blitz Timișoara de 28 de ani acționează cu hotărâre, succes și un maxim de orientare spre client și serviciile prestate. ”În anul 1991 Blitz însemna școală de șoferi pentru categoria B. De-a lungul anilor, ne-am dezvoltat și am crescut mai mult decât ne-am fi putut imagina”, susțin reprezentanții Blitz.

Astfel:

”Am organizat prima competiție automobilistică. Am înființat Compania de Taximetre. Am obținut autorizare pentru toate categoriile de permis auto. Am înființat Divizia de Competiții Sportive. Am organizat și participat în competiții tout-terrain.

Am înființat primul laborator psihologic privat din țară vizat pentru siguranța rutieră. Am început efectuarea Cursului de pilotaj sportiv. Am obținut licențierea activității de pază și protecție. Am înființat compania de publicitate Blitz Advertising.

Am început efectuarea Cursurilor de conducere defensivă pentru companiile cu flotă auto. Am înființat Fundația Blitz autorizată de M.M.P.S. și M.Ed. pentru cursuri de formare profesională. Am înființat Centrul de Pregătire și Perfecționare a Personalului în Domeniul Transportului Rutier.

Am obținut licență pentru activitatea de montare a sistemelor de alarmă și supraveghere video a Blitz Alarm System. Am înființat societatea Blitz Land care este specializată pentru paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, intervenție rapidă și care oferă servicii de evaluare de risc la securitate fizică.

Toate aceste lucruri am reușit să le facem datorită interesului și încrederii acordate de clienții noștri, iar cu ocazia aniversării de 28 de ani, dorim să vă mulțumim.”, mai transmit reprezentanții Blitz Timișoara.

La cât mai mulți ani, Grupul de firme Blitz!

