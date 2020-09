La drum prin județ cu Cristian Moș, candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș (P)

“De luni bune, bat județul de la Vest la Est și de la Nord la Sud. Mă întâlnesc cu voi și vă ascult. Vă pun întrebări și mă minunez de cât de multe răspunsuri aveți.

Atunci când am intrat în politică, acum patru ani, în primul rând am șters cu buretele tot ce știam despre „politica clasică”. Atunci, ca și acum, mi-am pus casca, am urcat pe motocicletă și am condus mii de kilometri prin județul Timiș.

V-am cunoscut pe mulți dintre voi. Am dat mâna. M-am uitat în ochii voștri. Știu fiecare sat părăsit și aproape fiecare casă unde nu mai locuiesc nici măcar câinii.

Cunosc zeci de mici întreprinzători pentru care ziua de mâine vine cu gânduri negre și senzația de neputință. Agricultori care se încăpățânează să rămână aici, cultivând pământul de acasă.

Azi vreau totuși să vorbesc despre turism, un subiect atins de administrația actuală doar în preajma alegerilor. Nu e de mirare că nici măcar timișorenii nu își cunosc județul și aleg să își petreacă weekend-urile la Gărâna, Văliug, Băile Felix sau Herculane sau chiar peste graniță, la Gyula sau Szeged. Trebuie puse bazele turismului de proximitate, iar timișorenii și timișenii să-și poată petrece zilele de vacanță aici, în Timiș. Oamenii care vor să evadeze o zi, două sau chiar câteva ore trebuie să aibă opțiuni turistice de calitate la prețuri competitive chiar în județul nostru.

Timișul are nevoie de o strategie reală de dezvoltare a turismului, pentru a valorifica potenţialul turistic de care dispune. Mai mult ca niciodată, luând în considerare și numărul mare al turiștilor care vor ajunge în Timișoara cu ocazia evenimentelor găzduite de Capitala Culturală Europeană, avem nevoie de modernizarea infrastructurii turistice, astfel încât aceasta să corespundă nevoilor lor.

Timișul este cu zeci de ani în urmă față de Europa. De asta am intrat în politică, de asta sunt în cursa pentru președinția Consiliului Județean Timiș, pentru ca împreună cu voi să facem Timișul să-și atingă potențialul.”

Cristian Moș este de profesie inginer și are o experiență de peste 14 ani ani în domeniul privat. Ultimii opt ani i-a petrecut într-o companie internațională, fiind liderul unei echipe care se ocupă cu proiectarea de aparatură medicală. Cristi este liderul celei mai puternice și numeroase organizații USR din țară, devenită USR PLUS în ultimele luni.

Comandat de USR – Organizația Județeană Timiș

Executat de Logos Consulting

Cod mandatar financiar: 21200251

Comentarii

comentarii