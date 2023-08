La finalul săptămânii încep Zilele Dumbrăviței!

Timp de două zile, în perioada 2-3 septembrie, Parcul Central va fi animat de o serie de concerte live, piese de teatru, târg cu produse locale și ateliere pentru copii. Toate pentru a celebra împreună „Zilele Dumbrăviței”.

Această ediție va cuprinde o varietate de activități pentru toate vârstele și gusturile, zonă de street food și multe surprize. Activitățile vor avea loc în intervalul orar 10:00 – 23:00.

Pe scenă vor urca Feli (sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 21:00), Direcția 5 (duminică, 3 septembrie, tot de la ora 21:00), Luise, Melting Dice, The Other You, Tembaza, Euphoria, Orchestra Pink și DJ B.Mike.

Pentru mai multe informații și detalii despre program, vizitați pagina evenimentului https://fb.me/e/68rCEDOC8 sau pagina oficială a Primăriei Dumbrăvița.

Eveniment finanțat de Primăria Comunei Dumbrăvița și organizat de The Entertainment Group.

Program:

Sâmbătă, 2 septembrie

11:00 Jack și vrejul de fasole (spectacol de teatru pentru copii, Magic OZ)

16:30 Tembaza

18:00 Melting Dice

19:30 Luise

21:00 Feli

22:00 DJB.Mike

Duminică, 3 septembrie

11:00 Hansel și Gretel (spectacol de teatru pentru copii, Magic OZ)

16:30 Orchestra Pink

18:00 The Other You

19:30 Euphoria

21:00 Direcția 5

Comentarii

comentarii