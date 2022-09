La Muzeul Satului Bănățean se va propune un director interimar, după ce Dan Radosav a demisionat

Muzeul Satului Bănățean nu mai are, după opt ani, manager. Miercuri a fost ultima zi din preavizul impus de demisie pentru Dan Radosav, care a renunțat la post din motive personale. Urmează numirea unui interimar.

”Adio, mândru MUZEU al Satului Bănățean! Munca mea de de slujbaș al Muzeului Satului Bănățean Timișoara s-a încheiat astăzi. În cei opt ani petrecuți împreună, am avut satisfacții nenumărate. Spun asta pentru că acum voi vorbi doar despre frumos. Nu am pretenția unei estetici reușite a frumosului, dar sigur nu voi promova o estetică ironică a urâtului. Nenumăratele satisfacții nu ar fi fost posibile fără implicarea și sprijinul oamenilor. A oamenilor vii, cu suflete curate și cu dragoste nemăsurată și nemăsurabilă față de semenii lor și față de ceea ce reprezintă o instituție de cultură, în speță un muzeu. Pentru că am avut norocul să am alături mulți asemenea oameni, simt nevoia să le și mulțumesc”, a anunțat Radosav, la finalul mandatului.

El a intrat în lumea muzeală de pe postul de consilier al fostului președinte al Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin, fiind numit șef la Muzeul Banatului. După câteva luni, el a făcut rocada cu Claudiu Ilaș, cel care conducea la acea vreme Muzeul Satului. Ulterior a activat pe acest post timp de opt ani.

Instituția care administrează muzeul, Consiliul Județean Timiș, va numi un director interimar, care se va ocupa și de lansarea concursului pentru un nou manager al instituției.

