La spital, ca la morgă! Bătrânii îngheaţă în secţia COVID-19 a Spitalului Municipal

Bolnavii de COVID-19 suferă din cauza frigului resimţit în unitatea medicală. Aceştia sunt internaţi în secţia dedicată infecţiei cu SARS-CoV-2. Pacienţii se plâng că nu mai pot dormi noapte din cauza temperaturilor scăzute.

Vremea s-a răcit considerabil în România în ultimele zile, iar gerul se resimte şi în Spitalul Municipal de la Arad.

Mai multe persoane internate se plâng de condiţiile din spital. Lipsa căldurii este cea care generează disconfortul în rândul persoanelor internate.

Mai mulţi bolnavi suferă din cauza frigului. Aceştia stau înveliţi cu pături subţiri şi scurte, de copii, insuficiente pentru a face faţă frigului de afară. În salonul cu pricina a fost adusă o aerotermă. Ulterior, personalul sanitar a venit şi le-a luat radiatorul, fiind înlocuit cu pături subţiri.

“E inuman ce se întâmplă. Eu sunt tânără şi tot mă dor oasele de frig. Am făcut gălăgie şi ne-au adus un calorifer, dar apoi au venit şi l-au luat. La patru dimineaţa abia dacă am apucat să mă încălzesc cu ciorapi şi cu pătura aia mică de prunci pe care mi-au dat-o. Sunt bătrâini aici şi stau şi îngheaţă şi nu zic nimic (…) Apa e rece la baie, zici că e apă de munte. Să mă spăl e foarte frig. Oriunde e frig. Am impresia că stau într-o morgă”, a declarat o pacientă internată în Spitalul Municipal din Arad, la Antena 3.

Pe de altă parte, directorul Spitalului Judeţean Arad a intervenit în direct la Antena 3 pentru a clarifica situaţia. Ea a precizat că a cerut CET Hidrobarburi să crească temperatura agentului termic din locaţie la peste 50 de grade Celsius.

“Am vorbit cu coordonatorul spitalului şi mi-a comunicat faptul că în saloanele COVID se respectă procedurile în saloanele în care se foloseşte oxigenoterapie, motiv pentru care se aeriseşte foarte des. Totodată, în acel corp de clădire se efectuează lucrări de reabilitare a blocului operator şi au mai fost întreruperi ale căldurii din această cauză. Pentru creştere confortului am solicitat CET modificarea agentului termic în acea locaţie la o temperatură mai mare de 50 de grade Celsius. Colegul meu mi-a comunicat deja că cei de la CET Hidrocarburi au crescut temperatura în acea locaţie”, a declarat directorul Spitalului din Arad, la Antena 3.

