La Spitalul “Victor Babeş” din Timişoara a avut loc primul transfer de plasmă de la un pacient vindecat de COVID la altul în stare critică

La Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din Timişoara a avut loc vineri primul transfer de plasmă de la un pacient vindecat de COVID-19 la un pacient care este în stare critică, la secția de terapie intensivă, a anunțat directorul spitalului, dr. Cristian Oancea.

Acesta este primul caz de transfer plasmatic de la un donator care a trecut prin boală şi s-a imunizat la SARS-CoV-2, până acum utilizându-se plasmă din banca Centrului Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) Timişoara.

“A fost un colectiv medical împreună cu care am decis cum să injectăm şi cum să efectuăm această procedură. Am luat plasmă de la un donator care a fost vindecat de COVID-19, s-a testat minuţios plasma şi s-a administrat unui pacient care era la terapie intensivă. Procedura s-a executat astăzi şi aşteptăm evoluţia în următoarele 72 de ore. Este primul caz în care folosim donator cu plasmă cu anticorpi de la un pacient care a trecut prin boală şi a fost vindecat de COVID-19, a devenit imunizat. Până acum am folosit plasmă de la banca de hematologie de la CRTS, dar de la pacienţi care nu trecuseră prin SARS-CoV-2”, a afirmat pneumologul Cristian Oancea, potrivit Agerpres.

Medicul a adăugat că la începutul pandemiei au fost pacienţi la care s-au detectat tulburări de coagulabilitate şi s-a decis în consecinţă acest transfer plasmatic, fundamentat ştiinţific, care nu a avut însă efectul scontat. De această dată, pentru pacientul care este în stare critică, s-a încercat transferul plasmatic de la un pacient care a trecut prin boală.

