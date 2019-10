La Timișoara a început a 16 a ediție a Congresului Român de Flebologie

Societatea Română de Flebologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara, Spitalul Județean Timișoara, prin Clinica 1 Chirurgie, condusă de prof. univ. dr. Sorin Olariu, organizează Congresul român de flebologie 2019, ediția a XVI a, în perioada 24 – 26 octombrie. Deschiderea evenimentului a avut loc, joi 24 octombrie, la hotelul NH. Evenimentul este organizat, împreună cu medicii cardiologi și dermatologi, în acest an.

”Am vrut să fie o paletă mai mare de subiecte în dezbatere și cercetare”, spune prof. Olariu. Invitați sunt doctori din Grecia, Portugalia, Ungaria, Italia și din România. Congresul este o tradiție a Societății române de flebologie care a fost înființată la Spitalul Județean Timișoara. Adresabilitatea privind patologia venelor este foarte mare la Clinica 1. Numai pe lista prof. Olariu numărul pacienților este întins până în luna iunie 2020. La Clinica I se operează toate afecțiunile ce țin de vene. Fiind o clinica de chirurgie generală, aici se operează multe alte cazuri, inclusiv cancerele de toate felurile, dar și patologiile ce țin de bolile digestive, plus urgențele care vin zilnic din cinci-șase județe. Aici este ultima stație pentru toate cazurile de urgență ce vin din Timiș, Mehedinți, Caraș Severin, Hunedoara, Arad și chiar Bihor. Toată zona de vest este acoperită de Spitalul Județean Timișoara.

”La congres vom discuta despre tehnicile moderne de tratament al varicelor. Vorbim de tratamentul cu laser, cu radiofrecvență, polimerizare, ablația mecano-chimică a venei sau ablația prin aburi. Trebuie să spunem că de obicei în spitale se practică chirurgia clasică a venelor. De ce? Fiindcă toate tehnicile moderne necesită tehnologie superioară și materiale de unică folosință care sunt scumpe, iar finanțarea de la Casa de Asigurări de Sănătate este asigurată numai pentru cazurile operate clasic. Diferența dintre operația clasică și cea modernă este enormă. Când se aplică metodele moderne, pacientul este operat dimineața și seara poate pleca acasă. Durerea este foarte redusă sau deloc și nu rămân hematoame. În schimb când se aplică tehnica clasică, pacientul stă în spital 3-4 zile chiar 5. Din punct de vedere estetic, diferența este foarte mare dintre cele două metode. În cazul operație clasice rămân cicatrici, în cazul tehnicii moderne, se vede doar un punct. În procedeul Vena Silu nu trebuie anestezie. Acesta se mai numește lunchtime surgery – chirurgie în pauza de prânz. Pacientul vine la spital, în pauza de prânz, se operează și după două ore își continuă activitatea la serviciu. Din păcate, această metodă este foarte-foarte scumpă. Bineînțeles că această procedură sună frumos, dar nu este ușor de efectuat. Trebuie să te pregătești. Noi am fost la perfecționări în străinătate unde se aplică asemenea operații –în Anglia, Germania sau Turcia. Am văzut cum se face, am practicat și am învățat asemenea procedee chirurgicale. Într-adevăr este ceva deosebit, de ultimă generație”, a explicat prof. univ. dr. Sorin Olariu, joi 24 octombrie.

Flebologia este o specialitate medicală distinctă care are ca preocupare o patologie medicală care, din nefericire, afectează o mare parte din populație (după studiul PEGASUS:1/3 din populația României) și ale cărei costuri nu sunt nici acum pe deplin cunoscute. Lipsa de interes privind această patologie medico-chirurgicală se explică prin faptul că, în lipsa tratamentului, nu generează mortalitate în mod direct. Din acest motiv, în analizele statistice nu apare ca și cauză directă a mortalității. O simplă privire aruncată pe cauza antecedentă stopului cardio-respirator (cauza directă a majorității deceselor din orice analiză statistică) va evidenția, într-un procent îngrijorător, una din complicațiile de temut ale insuficienței venoase cronice și anume, embolia.

