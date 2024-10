La Timișoara, a început FILTM – Festivalul Internațional de Literatură 2024, la Muzeul Național de Artă, miercuri de la ora 18.00, amplă manifestare literar artistică organizată de Fundația Aquatim, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș CJT și al Ministerul Culturii.

Evenimentul durează trei zile și cele 12 evenimente, la care participă 27 de invitați din țară și din străinătate, vor avea loc în Timișoara, dar și în trei orașe din județul Timiș. 12 dintre invitații festivalului se vor întâlni cu elevii a șase licee din Timișoara, Jimbolia, Sânnicolau Mare și Lugoj, pe parcursul celor trei zile de festival.

Dezbateri și conferințe pe teme de acută actualitate vor însoți, de astă dată, deja cunoscutele seri de literatură organizate în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara.

”Fiți între aliații literaturii de cea mai bună calitate, la FILTM 2024! Nu vă refuzați întâlnirea cu nume importante ale literaturii române și mondiale, prezente în capitala Banatului. Cărțile lor vor putea fi procurate de la standul celor Două Bufnițe, din cadrul FILTM, iar de acolo până la autografe e doar un pas. Festivalul e un mod în care încerci să atragi omul să vadă scriitori de primă mână. În prima seară, în sala Baroc a Muzeului de Artă. Am rămas aici, care chiar dacă e o sală care devine de multe ori neîncăpătoare şi e frustrant să vezi oamenii care încearcă să intre şi nu mai au loc. E însă centrală, o sală care e foarte frumoasă, contextualizează bine discuţiile. În primul rând trebuie să asişti, să vezi cum gândeşte scriitorul. Literatura pare o chestiune abstractă: e o carte pe care sunt nişte nume, ale autorului, ale celui care face coperta şi în rest sunt nişte cuvinte. Ori scriitorii sunt nişte fiinţe remarcabile, oameni care citesc continuu, care îşi imaginează continuu, oameni care produc text. Ori să-i vezi discutând, nu te saturi ascultând, te surprind, sunt oameni capabili de surprize absolut formidabile”, a fost mesajul lui Robert Șerban, președintele FILTIM.

Ca întotdeauna FILTM, la deschidere, a fost la înălțime. Cristian Pătrășconiu a moderat spectacolul literar imprimându-i o înaltă ținută culturală prin diversitatea întrebărilor puse scriitoarele Lorina Bălteanu (RM) și Daniela Rațiu.

Bun venit în Matrix! – De la fake news la fake reality este titlul propus de jurnaliștii de la Veridica, Marian Voicu și Cătălin Gomboș, care se vor întâlni, pe 24 octombrie, cu tineri liceeni din Timișoara și Jimbolia.

În aceeași zi, cei pasionați de fenomenul Inteligenței Artificiale sunt invitați la dezbaterea Resetând literatura: Ctrl+Alt+Scrie: AI și democrația noilor genuri literare. Participă: conf. univ. Constantin Vică și prof. univ. Cristian Iftode, de la Facultatea de Filosofie a Universității București. Moderator: prof. univ. Florin Lobonț (Universitatea de Vest din Timișoara).

În ultima zi de festival, filosoful de origine croată Boris Buden va aborda un alt fenomen care ne marchează profund prezentul, într-o conferință intitulată Război: capătul întunecat al tranziției postcomuniste. Gazdă: prof. univ. Lucian Vesalon (Universitatea de Vest din Timișoara).

Serile de literatură aduc împreună 7 prozatori și 9 poeți. În prima seară, 23 octombrie, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă publicul îi va întâlni pe cunoscutul scriitor bosniac Semezdin Mehmedinović („Me’med, Bandana roșie și fulgul de zăpadă”, Black Button Books, 2022, traducere de Adrian Oproiu), pe prozatoarea Lorina Bălteanu (cu un foarte apreciat debut în proză, „Cu funia egată de pământ”, Editura Cartier, 2023) și pe Daniela Rațiu, scriitoare din Timișoara, al cărei recent roman, „Sfârșitul lumii e un tren”, Editura Cartier, 2023, a fost foarte bine primit de public și critica literară. Moderatorul întâlnirii: jurnalistul cultural Cristian Pătrășconiu.

A doua seară, 24 octombrie, va fi dedicată întâlnirii cu laureatul Premiului Goncourt pe 2015, Mathias Énard, cunoscut cititorilor români pentru romanele “Vorbește-mi despre bătălii, regi și elefanți”, „Busola”, „Dorință” și titlul recent apărut, „Banchetul anual al confreriei groparilor”, toate traduse de Cristian Fulaș și apărute la Editura Nemira. Gazdă: criticul literar Despina Jderu.

Prima parte a serii de 25 octombrie îi va aduce împreună pe Narine Abgarian (Armenia) – autoare care a cucerit cititorii români cu romanele sale „Din cer au căzut trei mere”, „Simon”și, mai nou, „Viața e mai dreaptă decât moartea”, toate apărute la Humanitas Fiction, în traducerea Luanei Schidu –, Cristian Fulaș, prozator al mai multor romane de succes apărute în ultimii ani, și Adrian Romila, prozator, laureat recent al mai multor premii literare importante. Gazda serii: profesoara universitară Carmen Mușat, critic literar.

Muzici, algoritmi și poezie – seara de poezie și muzică de la La Nemesis Art Club (Bastion Maria Theresia), moderată de scriitorul Dan-Liviu Boeriu – îi va avea invitați pe Nenad Šaponja (Serbia), Octavian Soviany, Lorand Pethö (Austria), Angela Baciu, Mădălina Aldescu, George State, Ciprian Măceșaru.

Recitalul muzicianului Oigăn va încheia cea de-a XIII-a ediție a FILTM.

Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara este, de peste un deceniu, un aliat declarat și activ al artei scrisului și cititului. Între 23 și 25 octombrie, o dată cu cea de-a XIII-a ediție a FILTM, încercăm să identificăm, la serile de dezbateri și lecturi, din întrebările publicului și răspunsurile invitaților, din cărțile mai nou ori mai de demult apărute, care sunt noii aliați ai literaturii și ce putere au ei. (Robert Șerban, Președinte FILTM)

Ziua a doua 24 octombrie

Ora 10.00, Colegiul Național C.D. Loga:

Bun venit în Matrix! – De la fake news la fake reality.

Întâlnire cu jurnaliștii Marian Voicu și Cătălin Gomboș (www.veridica.ro)

Ora 12.00, Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva

Întâlnire cu scriitorul Mathias Énard

Ora 12.00, Biblioteca Municipală Lugoj

Întâlnire cu scriitorii Lorina Bălteanu, Dan-Liviu Boeriu și Cristian Fulaș

Ora 13.00, Școala gimnazială Jimbolia

Bun venit în Matrix! – De la fake news la fake reality.

Întâlnire cu jurnaliștii Marian Voicu și Cătălin Gomboș (www.veridica.ro)

Ora 16.00, Muzeul Național de Artă din Timișoara (Sala Barocă)

Dezbatere: Resetând literatura: Ctrl+Alt+Scrie: AI și democrația noilor genuri literare

Participă conf. univ. Constantin Vică și conf. univ Cristian Iftode (Facultatea de Filosofie a Universității București)

Moderator: prof univ. Florin Lobonț (Universitatea de Vest din Timișoara)

Resetează AI literatura? Ce genuri literare vor apărea? Au scriitorii aliați? S-a schimbat orizontul de așteptare al cititorilor?

Constantin Vică, Cristian Iftode și Florin Lobonț vor căuta nu doar răspunsuri, ci și alte întrebări legate de viitorul literaturii, azi, joi, 24 octombrie, de la ora 16, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă din Timișoara, la FILTM.

Ora 18.00, Muzeul Național de Artă din Timișoara (Sala Barocă)

Întâlnire cu Mathias Enard, unul dintre cei mai cunoscuți autori francezi ai momentului, laureat al Premiului Goncourt.

Gazdă: criticul literar Despina Jderu

Ziua 3, 25 octombrie 2024

Ora 10.00, Colegiul Național Bănățean

Întâlnire a elevilor cu criticul literar Despina Jderu, prozatorul A.G. Romila și poeta Angela Baciu

Ora 12.00, Casa de Cultură Sânnicolau Mare

Întâlnire a elevilor cu criticul literar Nona Ropotan și scriitorii Ciprian Măceșaru și George State

Ora 16.00, Muzeul Național de Artă din Timișoara (Sala Barocă)

Război: capătul întunecat al tranziției postcomuniste / War: At the Dark End of the Post-Communist Transition

Conferință susținută de filosoful Boris Buden. Gazdă: prof. univ. Lucian Vesalon.

Ora 18.00, Muzeul Național de Artă din Timișoara (Sala Barocă)

Întâlnire cu scriitorii: Narine Abgarian (Armenia), Cristian Fulaș, A. G. Romila.

Moderatoare: prof. univ., critic literar Carmen Mușat

Ora 20.00, Nemesis Art Club (Bastion Maria Teresia)

Muzici, algoritmi și poezie

Participă poeții: Nora Iuga, Angela Baciu, Octavian Soviany, Lorand Pethö , George State, Mădălina Aldescu, Nenad Saponja (Serbia), Ciprian Măceșaru. Gazdă: Dan Liviu Boeriu. Recital OIGĂN.

