La Timișoara, continuă distrugerea identității orașului

Îi știu. Îi știm pe marii susținători ai actualei administrații, care devin agresivi în clipa în care apare un semnal public despre abuzuri, propagandă (căci despre PR nici nu poate fi vorba) și marile minciuni ale unui aparat imberb, infantil și neștiutor. O să sară să-și apare ”averea”. Noi vom continua să strigăm adevărul, chiar dacă, adesea, este cu capul spart. Ruben Lațcău, ”marele dregător” al Timișoarei, care și-a făcut facultatea la Oradea în șase ani, nu în patru, cum ar fi fost normal, adică un repetent, conduce Primăria Timișoara. Dominic Fritz, cel care s-a împrietenit cu urmașii ai unor securiști grei ai Timișoarei, din perioada comunistă, alături de care pune la cale proiecte imobiliare pentru care niște oameni din sistem se pregătesc să activeze urgent DNA, este depășit de situație. Este manipulat, dar și manipulează.

Sunt mai multe teme ale Timișoarei care stau să devină focuri de arme. Una este bătaia de joc cu culorile orașului, iubite de timișorenii autentici, culorile legendarei echipe Poli Timișoara, cea care a adunat mereu zeci de mii de bănățeni în tribune. Violet. Culoarea orașului, violet, culoarea noastră. Dregătorul Lațcău a decis că tramvaiele achiziționate de primăria din Turcia, de la firma Bozankaya, trebuie să fie galbene. De fapt, galben cu negru. Sunt culorile unui drapel, dar nu al nostru. Nu suntem naționaliști penibili, asta au fost alții, cei care au început războiul secolului trecut, dar nu despre istorie este vorba. Este vorba despre tradițiile noastre, despre pășitul cu bocancii mitocăniei. Turcii, fericiți că vor trimite tramvaiele galbene spre Timișoara, au făcut postări pe Twitter și pe Facebook, arătând ” operele de artă” ale transportului în comun în Timișoara. Scandalul culorilor însă explodase pe rețele, iar ”rubenii” și ai lor au decis că nu este bine să fie afișate tramvaiele. Așadar, comunicațiile merg bine, internet este peste tot, iar turcii au scos postările. Ruben este aparent mai calm, dar dacă nu se mai trezește noaptea, la trei, pentru COLTERM, acum are un motiv mai bun să vegheze: să intre în temele de identitate ale Timișoarei și să o distrugă cât poate. Prea mult nu va putea, chiar și cei mai răi dictatori din lume aveau mai multă inteligență. E nevoie de inteligență, chiar și pentru unii diavoli.

Cineva care îl sfătuiește pe Fritz pe teme de ”imagine”, își continuă programul penibil de manipulare, de propagandă oarbă, ducându-l spre prăpastia lipsei de încredere a oamenilor. Și-a făcut o baie de mulțime (expresie devalorizată, dar necesară acum, pentru exemplificare) cu profesorii în grevă, atât de penibilă, încât am râs cu poftă. Cum să-l sfătuiești pe Dominic Fritz să înceapă campania electorală, cu tema grevei, când el nu cunoaște sistemul de educație din România, nici legislație, nici conexiuni, decât pe cele despre care îi vorbesc unii useriști sau aparatul personal de propagandă? Cum să-l expui pe Dominic, când primarul nu are legătură cu Ministerul Educației, nu poate decide nimic, iar despre dreptul la opinie ar fi putut să vorbească oriunde, dar cu profesorii, în stradă? Ion Iliescu mai făcea ”moșisme” din astea, prin anii 90, apoi, între 2004-2008, dar cine mai asculta? Baia de mulțime este una dintre cele mai penibile forme de atingere cu grupurile, se mai folosește în campania electorală efectivă, cu grijă, are riscuri asumate, dar acum nu este cazul…. e desuet.

Timișoara este tristă, râsul este forțat, este rânjetul incompetenței pe obrajii unor băieți… galbeni – galbeni.

Comentarii

comentarii