La Timișoara, o firmă de construcții închiriază un spațiu al primăriei cu 5 euro/mp. O asociație a municipalității, înființată recent, va plăti de trei ori mai mult

Marți, 12 ianuarie, pe finalul ședinței de Consiliu Local Timișoara, pe lista suplimentară, au intrat două proiecte de hotărâre legate de contracte de închiriere. Pe de o parte, firma Dosogin SRL, una cu obiect de activitate „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor” va avea, în continuare, o chirie de 5 euro/mp, tarif stabilit încă din 2008. Pe de altă parte, Asociația de Promovare a Timișoarei, recent înființată de primărie, va avea de plătit de trei ori mai mult – 15 euro/mp. Ce-i drept, firma de construcții închiriază un spațiu pe strada Amforei, în cartierul Circumvalațiunii, în timp ce asociația va funcționa în Piața Libertății.

„Este o sumă foarte mică (cea cerută firmei – n.r.), având în vedere că cerem asociației 15 euro/mp. (…) Este rușinoasă suma! În cadrul primăriei funcționează o societate comercială care are drept obiect de activitate exact evaluările de acest gen. Aș vrea să le cunosc opinia. Dacă tot îi plătim, de ce nu ne folosim de ei? Vorbim de un SRL de construcții care, din câte am înțeles, are inclusiv contracte cu primăria. Ar trebui să plătească și ei un preț aferent zonei respective! De ce 5 euro, de ce nu 100 de euro?”, a spus Lucian Căldăraru, PNL.

Acestuia i-au răspuns colegii de partid Ștefan Sandu și Simion Moșiu, dar și social-democratul Radu Țoancă. „A mai fost o vreme în care cineva a încercat să actualizeze prețurile și vedem și azi zeci de spații efectiv în paragină în Iosefin. Nu trebuie să luăm și pielea de pe chiriași! Hai să nu sărim cu comparații. Comparăm punctul 0 al orașului, pe Alecsandri, cu Circumvalațiunii?”, a spus Sandu, aprobat ulterior de Moșiu, care a dat și exemplul zonei Traian – Badea Cârțan. „Acum câteva mandate, am votat un HCL, am adaptat chiriile la piața de atunci. Practic, le-am mărit de patru ori. Am rămas cu sute de spații, am revenit și am regândit, dar nu ne-a scutit de faptul că și acum avem spații părăsite”, a precizat și Țoancă.

Contractul cu firma de construcții a fost prelungit, până la urmă, cu trei ani, fără prea multe discuții, cumva surprinzător în condițiile în care, în trecut, tot pentru prelungiri de contracte de închiriere, useriștii cereau termene mai scurte și prețuri mai mari. Printre entitățile cărora le-au pus atunci gând rău consilierii USR au fost frizeriile Igiena și Asociația Crescătorilor de Albine.

În cazul asociației, deși s-a optat tot pentru o perioadă de trei ani, a fost adăugat și un amendament pentru posibilitatea modificării ulterioare a tarifului. Această modificare, însă, poate veni doar după adoptarea unui regulament, prețul actual, de 15 euro/mp, fiind stabilit prin evaluare. Au mai fost neclarități legate de adresa exactă a clădirii. Aceasta va funcționa în fostul sediul al „anti-drogului”, în clădirea primăriei vechi. Nu se știa dacă este vorba despre „Piața Libertății, nr. 1” sau de „Vasile Alecsandri, nr. 1”. Până la urmă s-a clarificat: adresa este pe Alecsandri, dar intrarea este dinspre Libertății.

În timpul ședinței Dan Diaconu, PNL, a ținut să puncteze alte aspecte legate de asociație: „V-am mai spus și anterior, la momentul în care ați creat această aberație juridică numită Asociația pentru Promovarea Timișoarei, aveați instrumentul de organizație de management a destinației, un instrument care avea utilitate publică prin lege și care avea alte posibilități de a ocupa un spațiu al primăriei. Acum am ajuns la o altă aberație, în care primăria își plătește ei 15 euro/mp chirie. Aici am ajuns, pentru că această asociație nu are altă surse de finanțare decât o cotizație fantezistă și împotriva legii finanțelor locale, dar din care plătim chirie către primărie. Este inedit, este «beautiful», Vă felicit, din nou, pentru această deosebită realizare!” – Dan Diaconu.

Până la urmă, discuțiile s-au încheiat când useriștii și viceprimarul liberal Cosmin Tabără, care are în subordine „Patrimoniul”, au promis că vor colabora pentru realizarea unui regulament propriu-zis, astfel încât asociațiile și fundațiile să aibă condiții mai avantajoase, iar privații să plătească tarife mai realiste.

Comentarii

comentarii