La Timișoara, riTM unește omul cu dansul, muzica și arta video, într-o stare de armonie și libertate

Proiectul cultural riTM are în obiectiv de a uni dansul contemporan, muzica instrumentală și arta video și are la bază o rezidență creativă între muzicienii Petre Ionuțescu, Mircea Ardeleanu Jr și Sergiu Cătană, coregrafele Alexandra Gîrbea și Alexandra Bălășoiu și artistul video Cristian Văduva.

Ei au creat 4 video-uri – sesiuni live de improvizație, fiecare construit pe principii diferite: Te iau cu mine, Când ochii tac, Lacrima, Pentru Vasari. Arta creației este un proces fascinant și are la bază un foc comun, un loc în care artiștii din orice domeniu se regăsesc. Ritmul devine pulsația creației în desfășurare și aduce artiștii și publicul împreună, într-o stare de armonie și libertate.

Evenimentul de proiecție CINE_RITM, care va avea loc pe data de 17 noiembrie, de la ora 19:00, la Centrul de Proiecte de pe strada Vasile Alecsandri nr. 1 din Timișoara.

În urma vizionării, va avea loc o discuție deschisă de tip Q&A între public și o parte din echipa riTM, moderată de Anabella Costache. Seara CINE_RITM va continua cu o selecție de filme de dans produse în România și Franța. Curator este Simona Deaconescu, directoarea artistică a Bucharest International Dance Film Festival.

Filmele scurte care vor fi proiectate sunt: Opia, Call of Pink, Oh Boy!, Silence of Tears.

Accesul la eveniment este permis doar prin prezentarea certificatului verde (certificat de vaccinare, dovada vindecării de COVID-19 în ultimele 180 de zile) și numai în condițiile în care se va purta mască pe toată durata prezenței în interior.

Limita spațiului este de 30 de persoane.

Participarea se face pe bază de înscriere la adresa de mail: concentricprojects@gmail.com Evenimentul este realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Francez Timișoara și găzduit de Centrul de Proiecte Timișoara. Proiect cultural realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara, finanțat în cadrul Apelului 1 – Cultură realizat de Centrul de Proiecte Timișoara.

