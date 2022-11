La Timișoara s-a inaugurat un nou spațiu dedicat sprijinirii refugiaților din Ucraina

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a inaugurat un nou spațiu dedicat sprijinirii refugiaților din Ucraina. Noul centru a fost amenajat la parterul unui bloc de pe bulevardul Dragalina, lângă Clubul Pensionarilor. Spațiul aparține primăriei, dar înainte de amenajare a fost închiriat ca spațiu comerical.

“Spațiul nu este foarte mare. E format dintr-un spațiu mai mare, unde primim refugiații sau alte persoane în criză cu care lucrăm. Acum e vorba de refugiații din Ucraina. După aceea avem o a doua încăpere, pe care ne-o dorim ca un loc de întâlnire între diverși actori interesați de a lucra cu noi. Mai avem o bucătărie, un birou de consiliere, așa cum am spus spațiul nu este foarte mare, dar e foarte frumos amenajat. Ne bucurăm de orice vizită, de orice om cu idei”, a declarat Angela Ciupa, directorul noului centru.

Centru a fost amenajat cu ajutorul cluburilor Lions Timișoara și Lions Danemarca, care au contribuit cu 35.000 euro la reabilitarea și dotarea spațiului destinat sprijinirii persoanelor care fug de războiul din Ucraina.

“Noi, aici în Timișoara, deși departe de frontiera cu Ucraina, am decis să sprijinim comunitatea locală și împreună cu Primăria Timișoara am găsit formula în care dumnealor să aloce un spațiu adecvat, în apropiere de Gara de Nord, pentru a putea prelua imediat aceste persoane care ajung în Timișoara, cu trenul, cu alte mijloace de transport. Am primit aici un spațiu de gestionat, care arăta foarte rău, dar iată că astăzi s-a transformat într-un adevărat centru de primire a refugiaților și în viitor pentru alte cazuri de urgență pe care le avem de gestionat”, a spus Toma Mișca, din partea clubului Lions Timișoara.

În spațiul nou inaugurat funcționează Serviciul Reziliență și Mobilizare Comunitară, unde se continuă activitatea de sprijin a refugiaților din Ucraina, dar unde se fac pregătiri pentru a avea un răspuns eficient la viitoarele crize.

