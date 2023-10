La Timișoara se va desfășura Celebrating Trouble. Choreographic Convention, dedicat artelor performative și multidisciplinare

Între 4 și 8 octombrie, la Timișoara, se va desfășura Celebrating Trouble. Choreographic Convention, un program dedicat artelor performative și multidisciplinare. Pe parcursul celor cinci zile, iubitorii de artă vor avea ocazia de a viziona cinci spectacole de dans & performance în premieră în România, scurtmetraje și vor putea participa la expoziții și discuții de tip panel cu artiști, curatori, critici și coregrafi internaționali. În cadrul aceluiași program se vor organiza și ateliere de dans, deschise publicului larg.

Celebrating Trouble – ChoreoCon este curatoriat și organizat de Asociația 4Culture, în parteneriat cu danceWeb Viena. Programul propune o serie de evenimente care invită atât spectatorii cât și artiștii deopotrivă, la introspecție, la dialog, la acțiune artistică / socială, transformând teatrul într-o arenă pentru devenirea noastră umană.

Program Celebrating Trouble – ChoreoCon:

4 OCTOMBRIE

Vernisaj: Expoziție Co-Creating our environment

Ora: 19:00 * Locație: Bastion 2 (Str. Hector, nr. 1) * intrare liberă

Artiști: Marilena Preda Sânc, Liliana Mercioiu Popa, Mălina Ionescu, 13m10j, Natalia Silaghi, Andreea Medar, Maria Calotă, Mihai Toth .

Curatori: Andreea Căpitănescu & Maria Oroșan Telea

Despre: Omul nu este măsura tuturor lucrurilor. Aceasta este premiza de la care pornesc cercetările artiștilor.

Let The Body Speak – proiecție de scurtmetraje de dans contemporan

Ora: 20.30 * Locație: Cinema Victoria (Str. Ciprian Porumbescu, 2) * intrare liberă

Despre: O selecție de scurtmetraje de dans contemporan realizate de coregrafi și dansatori din Ucraina, urmată de un QA cu Stanislava Ovchinnikova ( curatoare și artist interdisciplinar din Ucraina). Mai multe despre eveniment: https://fb.me/e/1gZj6caZv

5 OCTOMBRIE

Discuție panel: Formarea de opinii (publice)

Ora: 16:00, cu 30 min.pauză * Locație: FABER (Spl.Peneș Curcanul, nr. 4-5) * intrare liberă

16:00 – 16:30 – Lecture Caspar Weimann (performer, profesor & mentor, Germania)

16:30 – 17:00 – Lecture Rok Vevar (istoric de dans & curator, Slovenia)

17:30 – 19:00 – Lectures: Radu Apostol (regizor de teatru și film, light designer, fondator Asociația Culturală Replika, România), Viorel Cojanu (actor, fondator & președinte al Asociației Culturale Replika, România) Rok Vevar (istoric de dans & curator, Slovenia), Caspar Weimann (performer, profesor & mentor, Germania), Stanislava Ovchinnikova ( artist interdisciplinar și curator, Ucraina&Germania). Moderatoare: Raluca Rădulescu (jurnalist cultural, România)

Mai multe informații despre eveniment aici.

Necropolis, Performance, de Arkadi Zaides

Concept & direction: Arkadi Zaides, Performers: Arkadi Zaides, Emma Gioia

Ora: 20:00 * Locație: FABER (Spl. Peneș Curcanul, nr. 4-5)

Despre: Necropolis este o investigație documentară și coregrafică, care examinează conceptul de responsabilitate colectivă și se concentrează pe comemorarea miilor de refugiați anonimi care, din păcate, nu au reușit să ajungă în siguranță în Europa.

* Accesul se face pe bază de bilet și se poate achiziționa de aici. Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

6 OCTOMBRIE

Discuție panel: Teatrul ca spațiu public

Ora: 16:00, cu 30 min. pauză* Locație: FABER (Spl.Peneș Curcanul, nr. 4-5) * intrare liberă

16:00 – 16:30 – Lecture: Florian Malzacher (dramaturg & curator, Germania)

16:30 – 17:00 – Lecture: Edit Kaldor (regizoare & dramaturgă, Ungaria/Olanda)

Pauză

17:30 – 19:00 – Lectures: Claudia Bosse (coregrafă & regizoare, Austria), Edit Kaldor (regizoare & dramaturgă, Ungaria/Olanda), Florian Malzacher (dramaturg & curator, Germania), Arkadi Zaides (coregraf & performer, Franța). Moderatoare: Simone Willeit (Uferstudios Berlin)

Mai multe informații despre eveniment aici.

Precedents to a potential future, solo lecture performance, de /cu Anna Biczók

Ora: 20:00 * Locație: FABER (Spl. Peneș Curcanul, nr. 4-5)

* Evening Ticket ( valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/qsNX6 . Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: Ce este acolo care nu se vede? Există un moment anume în care se creează sensul? Reprezentația este o călătorie prin conștiința personală și, ca o plimbare imaginară, zboară peste granițele țărilor, cu vremuri și perspective diferite, realitate și fantezie, amestecând ceea ce este posibil și ceea ce nu este.

LANDSCAPE/S, lecture performance, de Claudia Bosse

Ora: 21:00 * Locație: FABER (Spl. Peneș Curcanul, nr. 4-5)

Evening Ticket ( valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/qsNX6 . Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: O conferință-performance cu diferite medii despre gândirea (performativă) și practica coregrafică cu, în sau ca peisaje. O reprezentație desfășurată între trecuturi și viitoruri posibile, cu rezonanțe corporale, precum și noi explorări, cu diferite dimensiuni de timp, spațiu și coabitare.

7 OCTOMBRIE

Discuție panel: Arta ca mijloc de supraviețuire

Ora:13:00, cu 30 min. pauză * Locație: Centrul de Proiecte (Str. Vasile Alecsandri, nr. 1) * intrare liberă

Ora 13:00 – 13:30 – Lecture Mihaela Michailov

Ora 13:30 – 14:00 – Lecture Vladimir Us (artist & curator, Moldova)

Ora 14:30 – 16:00 – Mihaela Michailov (dramaturgă & critică de artă performativă, co-fondatoare Asociația Culturală Replika, România), Vladimir Us (artist & curator, Moldova), Enkidu Khaled (regizor de teatru & performer, Irak/ Belgia), artiști/artiste din rezidența „LifeBoat”: (H)anna Kyrychyshyn (Ucraina) și Rita Lira (Ucraina)

Moderatoare: Mihaela Michailov

Mai multe informații despre eveniment aici.

Working Method Lab, showing

prezentare rezultate laborator de creație, artiști locali coordonați de regizorul și performer-ul Enkidu Khaled

Ora: 17:00 * Locație: Centrul de Proiecte (Str. Vasile Alecsandri, nr. 1) * intrare liberă

Despre: ”Teatrul este un instrument de supraviețuire, nu un privilegiu.” Enkidu Khaled

A Song For Everyone, performance

cu Myriam Van Imschoot, Caroline Daish, Matteo Mureddu, Irena Radmanovic, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Lendl Barcelos, Marcus Bergner. Asistență sunet & lumini: Mihai Răzvan Trăsnea, Silviu Alexandru Neagoe. Producție: newpolyphonie

Ora: 20:00 * Locație: Pavilionul ISHO (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Evening Ticket ( bilet valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/knzV9 Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: Sunteți invitați într-o călătorie unică în lumea sunetelor, unde fiecare element rezonează la vibrațiile frecvențelor. Care este relația noastră cu respirația, vântul și sunetele materiei? Un performance bazat pe explorarea relațiilor dintre oameni și sunetele din mediul înconjurător.

INTERVENTION IS ENOUGH EVIDENCE. Finally, performance, de Alex Mirutziu

performeri: Alex, Mirutziu, Lukáš Zahy, Eva Urbanová, Marta Blašková

Ora: 21:30 * Locație: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Evening Ticket ( bilet valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/knzV9 Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: Performance-ul explorează cât de vulnerabilă este capacitatea noastră de a ne conecta cu noi înșine prin două metode diferite: intervenția (cum interacționăm cu noi înșine și cu alții în mod intim) și mărturia (cum împărtășim experiențele noastre cu ceilalți și cum ne inspirăm reciproc).

8 OCTOMBRIE

A Song For Everyone, performance

cu Myriam Van Imschoot, Caroline Daish, Matteo Mureddu, Irena Radmanovic, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Lendl Barcelos, Marcus Bergner. Asistență sunet & lumini: Mihai Răzvan Trăsnea, Silviu Alexandru Neagoe. Producție: newpolyphonie

Ora: 17:00 * Locație: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Evening Ticket ( bilet valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/knzV9 Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: Sunteți invitați într-o călătorie unică în lumea sunetelor, unde fiecare element rezonează la vibrațiile frecvențelor. Care este relația noastră cu respirația, vântul și sunetele materiei? Un performance bazat pe explorarea relațiilor dintre oameni și sunetele din mediul înconjurător.

INTERVENTION IS ENOUGH EVIDENCE. Finally, performance, de Alex Mirutziu

performeri: Lukáš Zahy, Eva Urbanová, Marta Blašková

Ora:18:30 * Locație: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Evening Ticket ( bilet valabil pentru ambele reprezentații) se poate achiziționa de aici: https://shorturl.at/knzV9 Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

Despre: Performance-ul explorează cât de vulnerabilă este capacitatea noastră de a ne conecta cu noi înșine prin două metode diferite: intervenția (cum interacționăm cu noi înșine și cu alții în mod intim) și mărturia (cum împărtășim experiențele noastre cu ceilalți și cum ne inspirăm reciproc).

Workshop de HIP – HOP cu artista Silke SILK Grabinger

artiști: Silke SILK Grabinger și G Dudas-Simo (asistent)

Data de desfășurare: 6 -8 octombrie * Locație: Casa Tineretului (Str. Arieș,nr. 19)

*Participarea la acest workshop este gratuită și se face pe bază de înscriere.

Mai multe informații aici.

EN version

Celebrating Trouble – ChoreoCon

Celebrating Trouble. Choreographic Convention presents a program dedicated to performance and multidisciplinary arts between October 4th-8th 2023, in Timișoara. During the five days, art lovers will have the opportunity to watch five dance & performance shows for the first time in Romania, short films, participate in exhibitions and panel discussions with artists, curators, critics and choreographers from the international cultural scene. Celebrating Trouble. Choreographic Convention” is organized and curated by: 4Culture Association, in collaboration with DanceWeb.

While the sky is falling over our destiny, can we still celebrate, dance, sing? CelebratingTrouble – ChoreoCon transforms theatre into a scene for our becoming as humans, an invitation to reflection, dialogue and artistic action.

Celebrating Trouble. ChoreoCon program:

——— 4 OCTOBER

Opening Exhibition: Co- Creating our environment

Time: 19:00 * Location: Bastion 2 (Str. Hector, no. 1) * free entrance

Artists: Marilena Preda Sânc, Liliana Mercioiu Popa, Mălina Ionescu, 13m10j, Natalia Silaghi, Andreea Medar, Maria Calotă, Mihai Toth .

Curators: Andreea Căpitănescu & Maria Oroșan Telea

Man is not the measure of all things. This is the premise on which artists’ research starts.

Let The Body Speak contemporary dance short movies

Time: 20:30 * Location: Cinema Victoria (Str. Ciprian Porumbescu, 2) * free entrance

A selection of contemporary dance short films created by Ukrainian choreographers and dancers, followed by a QA with Stanislava Ovchinnikova (curator and interdisciplinary artist from Ukraine).

More info here: https://fb.me/e/1gZj6caZv

——— 5 OCTOBER

Panel discussion: Shaping (public) opinions

Time: 16:00 , with 30 min. break* Location: FABER (Spl.Peneș Curcanul, no. 4-5) * free entrance

16:00 – 16:30 – Lecture Caspar Weimann (performer, professor & mentor, Germania)

16:30 – 17:00 – Lecture Rok Vevar (historian of dans & curator, Slovenia)

17:30 – 19:00 – Lectures: Radu Apostol (theatre and film director,light designer, founder of Replika Cultural Association, Romania), Viorel Cojanu (actor, founder & president of Replika Cultural Association, Romania), Rok Vevar (historian of dans & curator, Slovenia), Caspar Weimann (performer, professor & mentor, Germania), Stanislava Ovchinnikova ( interdisciplinary artist & curator, Ukraine/Germany). Moderator: Raluca Rădulescu ( cultural journalist, România) .More info here: https://fb.me/e/QFWzCd87

Necropolis, performance

Concept & direction: Arkadi Zaides, Performers: Arkadi Zaides, Emma Gioia

Time: 20:00 * Location: FABER (Timișoara, Spl. Peneș Curcanul, nr. 4-5)

* Access with ticket. Cost: 50 ron/adult, 30 ron/student. Ticket can be purchased here: https://shorturl.at/yBQ68

Necropolis is a documentary and choreographic investigation that examines the concept of collective responsibility and focuses on commemorating the thousands of anonymous refugees who unfortunately failed to reach Europe safely. More info here: https://fb.me/e/vrs8Tw8PD

——- 6 OCTOBER

Panel discussion: Theatre as a public space

Time: 16:00, with 30 min. break * Location: FABER (Spl. Peneș Curcanul, no. 4-5) * free entrance

16:00 – 16:30 – Lecture Florian Malzacher (dramaturg & curator, Germany)

16:30 – 17:00 – Lecture Edit Kaldor (theatre maker & writer, Hungary/Netherlands)

17:30 – 19:00 – Lectures: Claudia Bosse (choreographer & director, Austria), Edit Kaldor (theatre maker & writer, Hungary/Netherlands), Florian Malzacher (dramaturg & curator, Germany), Arkadi Zaides (choreographer & performer, France). Moderator: Simone Willeit (Uferstudios Berlin). More info here: https://fb.me/e/QFWzCd87

Precedents to a potential future, solo lecture performance | by & with Anna Biczók

Time: 20:00 * Location: FABER (Spl. Peneș Curcanul, no. 4-5)

* Evening Ticket (valid for both performances) can be purchased here: https://shorturl.at/qsNX6

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

A solo lecture-performance, continuously moving its center of perception, always switching its basis of representation. The performer describes memories, imagination, impressions, changes points of view in the story and tries to link her train of thoughts to the present moment.

More info here: https://fb.me/e/46y8SVVRv

LANDSCAPE/S, lecture performance | by & with Claudia Bosse

Time: 21:00 * Location: FABER (Spl. Peneș Curcanul, no. 4-5)

* Ticket for the evening’s double bill can be purchased here: https://shorturl.at/qsNX6

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

A lecture performance with different media about (performative) thinking and choreographic practice with, in or as landscapes. an installative spread out with pasts and possible futures, along some works, body resonances as well as new explorations, with different dimensions of time, space and cohabitation. More info here: https://fb.me/e/46y8SVVRv

——- 7 OCTOBER

Panel discussion: Art as a way of survival

Time: 13:00, with 30 min break * Location: Center for Projects (Str. Vasile Alecsandri, no. 1) * free entrance

Time: 13:00 – 13:30 – Mihaela Michailov (dramaturg & performance art critic,co-founder of Replika Cultural Association, Romania)

Time: 13:30 – 14:00 – Vladimir Us (artist & curator, Moldova)

Time: 14:30 – 16:00 – Mihaela Michailov (dramaturg & performance art critic, Romania), Vladimir Us (artist & curator, Moldova), Enkidu Khaled (theatre director & performer, Iraq/ Belgium), artists from the “LifeBoat” residency: (H)anna Kyrychyshyn (Ukraine) and Rita Lira (Ukraine).

More info here: https://fb.me/e/QFWzCd87

Working Method Lab, showing | by Enkidu Khaled

presentation of the creation lab results, local artists coordinated by the theatre director and performer Enkidu Khaled

Time: 17:00 * Location: Center for Projects (Str. Vasile Alecsandri, no. 1) * free entrance

The representation tackles current themes through a personal and cultural identity, under the quote ”theatre is an instrument of survival, not a privilege.”

More info here: https://fb.me/e/2G4YrKROW

A Song For Everyone, performance

With Myriam Van Imschoot, Caroline Daish, Matteo Mureddu, Irena Radmanovic, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Lendl Barcelos, Marcus Bergner. Sound assistance & Lights: Mihai Răzvan Trăsnea, Silviu Alexandru Neagoe. Production: newpolyphonie

Time: 20:00 * Location: Pavilionul ISHO (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Ticket for the evening’s double bill can be purchased here: https://shorturl.at/knzV9

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

What is our relation with breathing, wind and the sounds of matter? A performance based on the exploring of relations between people and the sounds of the environment.

More info: https://fb.me/e/6DIqQKUlg

INTERVENTION IS ENOUGH EVIDENCE. Finally,

performance | by Alex Mirutziu

performeri: Lukáš Zahy, Eva Urbanová, Marta Blašková

Time: 21:30 * Location: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Ticket for the evening’s double billcan be purchased here: https://shorturl.at/knzV9

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student

This performance explores how vulnerable is our capacity to connect with ourselves through two different methods: intervention (how we interact with ourselves and with others in an intimate way) and the witness ( how we share our experiences with others and how we inspire each other).

More info: https://fb.me/e/6DIqQKUlg

——-8 OCTOBER

A Song For Everyone, performance

With Myriam Van Imschoot, Caroline Daish, Matteo Mureddu, Irena Radmanovic, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Lendl Barcelos, Marcus Bergner. Sound assistance & Lights: Mihai Răzvan Trăsnea, Silviu Alexandru Neagoe. Production: newpolyphonie

* Ticket for the evening’s double bill can be purchased here: https://shorturl.at/knzV9

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student.

Time: 17:00 * Location: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

What is our relation with breathing, wind and the sounds of matter? A performance based on the exploring of relations between people and the sounds of the environment.

More info: https://fb.me/e/t7gUxmpEi

INTERVENTION IS ENOUGH EVIDENCE. Finally,

performance | by Alex Mirutziu

performers: Lukáš Zahy, Eva Urbanová, Marta Blašková

Time: 18:30 * Location: Pavilionul Isho (Bd. Take Ionescu, 50-52)

* Ticket for the evening’s double bill can be purchased here: https://shorturl.at/knzV9

Cost: 50 ron/ adult, 30 ron/student.

This performance explores how vulnerable is our capacity to connect with ourselves through two different methods: intervention (how we interact with ourselves and with others in an intimate way) and the witness ( how we share our experiences with others and how we inspire each other).

More info: https://fb.me/e/t7gUxmpEi

HIP – HOP Contemporary workshop

by Silke SILK Grabinger, asistent G Dudas-Simo

6 October : 8:30 PM – 10:00 PM

7 October : 4:00 PM – 5:30 PM

8 October : 12:00 PM – 1:30 PM

Place: Casa Tineretului, Arieș street, no. 19

An energetic dance workshop coordinated by the artist Silke SILK Grabinger and her assistant G Dudas-Simo. Explore your own movement vocabulary – individually and as a group. Participation is free and its based on registration. More info here: https://fb.me/e/18JAhQTBB

