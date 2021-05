La UVVG au început Zilele Academice Arădene 2021

Cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, afiliată la organizaţii internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad marchează şi în acest an Zilele Academice Arădene.

Bazele evenimentului au fost puse în urmă cu 31 de ani de regretatul rector-fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

Deşi evoluţia pandemică împiedică desfăşurarea unor acţiuni cu public numeros, UVVG s-a adaptat situaţiei şi a prefaţat ediţia 31 a Zilelor Academice Arădene printr-o serie de evenimente ştiinţifice desfăşurate sub forma unor webinarii cu invitaţi speciali şi o tematică de real interes. Soluţiile găsite dovedesc atenţia deosebită pe care conducerea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în special prin rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, o acordă întregului proces de internaţionalizare a Universităţii.

Facultatea de Medicină a organizat webinarul: „Accidentele sportive ale atleţilor profesionişti de la anamneză la tratament conservator sau tratament chirurgical, invitat special fiind doctorul Christian Sagstetter, visiting professor al UVVG. Moderatorul evenimentului, din partea Facultăţii de Medicină, a fost şef lucrări Fruja Dan, medic primar ortopedie-traumatologie, şef secţie ortopedie.

O altă acţiune s-a desfăşurat pe platforma Google Classroom. Este vorba despre Simpozionul Ştiinţific „Gavril Ardelean” – În sprijinul dezvoltării durabile, eveniment ajuns la a 4-a ediţie, care a fost moderat de către prof. univ. dr. Olimpia Neagu, coordonatorul activităţii de cercetare ştinţifică din filiala Satu Mare a Universităţii.

„Tiparul de gândire al marilor Antreprenori – Şanse – Antreprenorul român în străinătate şi în România“ – a fost tema workshopului organizat de UVVG, prin Centrul de Antreprenoriat, în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie. Moderator a fost conf. univ. dr. Marius Boiţă, iar invitat special A’IME Cristie, cu tema: Specialist: conştiinţă, comportament uman, matematică, metafizică şi fizica minţii umane – Australia – Johanesburg – Europa.

Şi Facultatea de Farmacie şi-a adus contribuţia în cadrul Zilelor Academice Arădene, ediţia 31, cu patru evenimente grupate sub egida: Farmacia mileniului III. Temele abordate: Medicaţia inteligentă a femeii însărcinate, vitamine şi minerale din produse vegetale alese pe coduri de culoare (prof. univ. dr. Claudia Crina Toma); Functional Food and Nutrition for the Management of Autism Spectrum Disorders (prof. Giancarlo Statti, Universitatea Calabria, Italia); Nutriţia Metabolomică: Descifrarea impactului nutriţiei personalizate asupra metabolomului uman (Dr. Makis Tsilimidos MD, PhD – Grecia) şi Diversitatea este cea care face diferenţa (Dr. Teresa Casacchia PhD – Italia).

Şi Facultatea de Medicină Dentară a organizat un webinar cu tema: „Atrofii osoase ale maxilarului posterior: alternative terapeutice”, coordonat de prof. Gabriele Edoardo Pecora (Universitatea Siena, Italia).

Facultatea de Științe în parteneriat cu Facultatea de Drept din Uzhhorod – Ucraina și Association of International Educational аnd Scientific Cooperation – Ucraina a organizat webinarul „Pandemia şi postpandemia – Reglementări specifice şi previziuni în domeniul dreptului public şi a dreptului privat”, în timp ce Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră împreună cu Facultatea de Științe Socio-Umane şi Educație Fizică şi Sport au organizat webinarul: „Schemele cognitive – alegeri prin filtrul propriu”.

Manifestările continuă

În programul manifestărilor dedicate Zilelor Academice Arădene, ediţia 31, pentru ziua de joi, 27 mai avem: depunere de coroane la Monumentul Corifeului Marii Uniri, Vasile Goldiş (ora 9); sfinţirea bustului rectorului-fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean (ora 10); Sfinţirea bustului lui Vasile Goldiş la Muzeul Memorial ce-i poartă numele (ora 11); Sesiune plenară (ora 12); lansare de cărţi (ora 13); Concert Coral Simfonic la Sala Palatului Cultural (ora 19).

Ziua de vineri, 28 mai, încheie acţiunile din cadrul Zilelor Academice Arădene cu o serie de sesiuni studenţeşti.

