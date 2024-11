Laborator de Cybersecurity de ultimă generație, inaugurat la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a inaugurat marți, 19 noiembrie, un laborator de Cybersecurity dotat cu echipamente de ultimă generație, în colaborare cu compania Eviden. Evenimentul, desfășurat la sediul UVT , a reunit inițiatori ai proiectului, specialiști din domeniu, studenți și cadre didactice.

Un parteneriat pentru inovație

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a evidențiat importanța colaborării dintre universitate și partenerii săi, subliniind că acest proiect reprezintă o investiție esențială în formarea studenților și în cercetarea aplicată.

„Acest laborator nu este doar un spațiu de practică pentru studenți, ci și un loc unde educația, cercetarea și inovația se intersectează cu realitățile din mediul de business. Încercăm să fim mereu în avangardă, să inovăm și să construim pentru viitor,” a declarat rectorul.

Echipamente de top pentru o pregătire avansată

Laboratorul este dotat cu tehnologie de ultimă generație, incluzând:

Două table interactive cu funcții smart și interacțiune tactilă.

cu funcții smart și interacțiune tactilă. Cinci display-uri Samsung de mari dimensiuni, cu conectivitate wireless.

de mari dimensiuni, cu conectivitate wireless. 24 de stații de lucru All-in-One Lenovo , echipate cu procesoare Intel Core și grafică integrată Intel.

, echipate cu procesoare Intel Core și grafică integrată Intel. Sisteme wireless de proiecție, care elimină nevoia cablurilor fizice și asigură conexiuni stabile.

De asemenea, laboratorul utilizează o matrice video avansată pentru gestionarea rezoluțiilor și transmisii fără întreruperi.

Nevoia de specialiști în cybersecurity

Diana Șipoș, country manager Eviden, a subliniat că Europa se confruntă cu un deficit de 800.000 de specialiști în cybersecurity, iar la nivel global acest număr ajunge la 4 milioane.

„Acest laborator reprezintă o piatră de temelie pentru dezvoltarea unui hub tehnologic în România, specializat în securitate cibernetică. Este o inițiativă care deschide noi oportunități pentru studenți și pentru întreaga industrie,” a declarat Șipoș.

Workshop și perspective

Inaugurarea laboratorului a fost urmată de un workshop intitulat „Cybersecurity in a Connected Era: One Step Beyond the Virtual Battle Line”. Evenimentul a oferit studenților, cadrelor didactice și reprezentanților companiilor partenere ocazia de a explora provocările și inovațiile din domeniul securității cibernetice.

Universitatea de Vest din Timișoara continuă să își consolideze poziția de lider în educația și cercetarea academică, contribuind la formarea noii generații de specialiști care vor răspunde provocărilor tehnologice ale viitorului.

