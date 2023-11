Laila Onu: “Proiectul Brâncuși pe înțelesul tuturor a urmărit facilitarea accesului la cultură a persoanelor cu dizabilități intelectuale!”

Fundația Pentru Voi Timișoara desfășoară un inedit proiect cultural intitulat “Brâncuși pe înțelesul tuturor”, finanțat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), înscris în Programul Extins TM2023+.

Astfel, luni, 6 noiembrie, de la ora 18.00, la Muzeul Național de Artă Timișoara, Fundația Pentru Voi va lansa broșura “Brâncuși pe înțelesul tuturor”, în format ușor de înțeles pentru cei 200 de beneficiari, ca exemplu de mediere culturală prin accesibilizarea informației.

Cu acest prilej, Laila ONU, directoarea Fundației Pentru Voi, a avut amabilitatea să acorde un interviu cotidianului ZIUA se Vest unde a explicat motivația organizării proiectului, a prezentat activitățile desfășurate și a vorbit și de reacția beneficiarilor față de operele de artă ale lui Brâncuși.

Doamna Laila Onu, de ce Fundația Pentru Voi Timișoara a decis să lanseze broșura “Brâncuși pe înțelesul tuturor”?

Proiectul Brâncuși pe înțelesul tuturor a urmărit facilitarea accesului la cultură a persoanelor cu dizabilități intelectuale și participarea lor la evenimente din cadrul programului Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Pentru aceasta am accesibilizat informațiile și am oferit servicii de mediere culturală, oferind astfel o oportunități crescute de participare la viața culturală pentru acest grup dezavantajat

Care este obiectivul acestui inedit proiect cultural?

Prin activitățile desfășurate urmărim stimularea potențialului creator și de expresie artistică a 100 de persoane adulte cu dizabilități intelectuale, prin sesiuni educaționale, vizite în Timișoara la diferite evenimente culturale, ateliere de creație și exprimare prin fotografie și organizarea unei expoziții cu produsele acestor activități. Urmărim facilitarea accesului adulților cu dizabilități intelectuale și a aparținătorilor acestora la valori culturale și obiective de patrimoniu.

Ce activități au fost organizate?

Am organizat trei excursii în trei locații culturale diferite din țară pentru 130 de participanți: Târgu Jiu, unde au vizitat Coloana Infinitului, Masa Tăcerii și Poartă Sărutului. La Oradea, unde au admirat clădirile Art Nouveau și la Arad.

În Timișoara, am organizat vizite la diferite evenimente culturale: Expoziția Pălăria Spaniolă de la Cazarma U, Expoziția Individual Compus de la Comenduirea garnizoanei, expoziția Roșu, galben, albastru a Irinei Dragomir de la Castelul Huniade, expoziția Silviu Orăvițan de la Bastion, expoziția Cultură Cucuteni de la Muzeul de Artă, atelierul de meșteșuguri tradiționale în lemn din Parcul Regina Maria, expoziția Spotlight Heritage de la Bastion, expoziția după Sculptură, Sculptură după. Plus expoziția Brâncuși- în total 10 evenimente din programul Timișoara 2023. La vizitarea expoziției Brâncuși au participat 50 beneficiari, persoane cu dizabilități intelectuale. Sperăm că broșură în format easy to read va deveni un model de bună practică care va fi preluat și de alte organizații și actanți culturali și va fi aplicat și la alte evenimente culturale

Cum au reacționat beneficiarii la un asemenea inedit proiect?

Beneficiarii au fost foarte entuziasmați. Le-au plăcut foarte mult excursiile în special cea de la Târgu Jiu.

Comentarii

comentarii