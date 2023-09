Lansare de carte „Book of Visions for a #newTogether” și expoziția ART.WALK.IMPRESSION

Între 2020 si 2023, Forumul Cultural Austriac București a organizat și desfășurat #newTogether, unul dintre cele mai extinse și mai ambițioase proiecte ale sale de artă și dialog. Creat la inițiativa artistei vizuale și expertei în drepturile fundamentale, Beate Winkler, acest program multidimensional a fost conceput în special pentru a pune în dialog comunitatea timișoreană cu artiști și experți austrieci din diferite domenii, înscriindu-se în procesul de pregătire a Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii. Finalul acestui proiect va fi marcat prin lansarea volumului în limba engleză „Book of Visions for a #newTogether”, o sinteză tuturor activităților desfășurate, care reunește cele mai importante contribuții ale participanților și partenerilor. Lansarea va avea loc pe data de 14 septembrie, ora 16.00, la Sala 2 a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara (Parcul Civic, Bulevardul Ion C. Brătianu), în prezența domnului Primar, Dominic Fritz, a doamnei Beate Winkler, artistă vizuală și expertă în drepturile omului, a doamnei Ada Hausvater, directoarea generală a Teatrului Național din Timișoara, co-organizator al evenimentului, și a domnului Leopold Unger, directorul Forumului Cultural Austriac. Publicarea acestui volum a fost posibilă grație sprijinului acordat de Reprezentanța Comisiei Europene în România. Evenimentul are loc cu ocazia Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii și se află sub egida aniversării a 50 de ani a Departamentului pentru Afaceri Culturale al Ministerul austriac al Afacerilor Europene și Internaționale. Partenerul acestei lansări este Radio România Cultural.

În același context, va avea loc și finisajul instalației interactive „Voci ale Timișoarei – gânduri despre un nou Împreună”, găzduită de Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara încă din decembrie 2022. Între mai și octombrie 2022, artista Beate Winkler i-a invitat pe timișorenii participanți la diferitele evenimente organizate în cadrul programului #newTogether să-și înscrie ideile, dorințele, speranțele pentru anii ce vin pe lucrări de artă realizate special pentru acest scop pe hârtie manufacturată. Colectate într-o „Cutie a viitorului”, gândurile unei părți dintre locuitorii Timișoarei au fost expuse în foaierul Sălii 2; la rândul său, publicul spectacolelor Teatrului Național din Timișoara și-a adăugat propriile mesaje celor deja existente. Toate aceste mici lucrări pe care au intervenit locuitorii Timișoarei vor fi expuse ulterior la Institutul Cultural Român de la Viena, începând cu 9 octombrie, dată la care va avea loc și lansarea austriacă a volumului „Book of Visions for a #newTogether”.

Creat special pentru comunitatea timișoreană, proiectul #newTogether s-a extins odată cu șocul crizei pandemice (incluzând evenimente și în alte regiuni ale României), devenind un spațiu de creare, discuție și analiză a unor idei si soluții cu implementare concretă, imaginate de specialiști austrieci, români și europeni în special din domeniul culturii. Timișoara a rămas însă punctul central al programului #newTogether, care a cuprins expoziții, ateliere, conferințe, dezbateri, performance-uri, proiecții de film etc. despre modurile în care societățile austriacă, românească și europeană, în general, se transformă în contextul noilor provocări internaționale și se proiectează în viitor. Volumul prezintă principalele etape și componente ale proiectului – filmul documentar #newTogether realizat de Carmen Lidia Vidu si de 60 de artiști români și austrieci, apelul pentru proiecte culturale, atelierele de lucru în cinci domenii de activitate, expoziția „Transforming” și instalația interactivă „Voci ale Timișoarei”.

Rezultatele unuia dintre proiectele artistice selectate în cadrul inițiativei #newTogether pot fi, de afltfel văzute până pe 24 septembrie în cadrul expoziției ART.WALK.IMPRESSION de la Casa Tineretului din Timișoara (Str. Arieș 19). Proiectul reprezintă un periplu original între Sibiu și Timișoara, realizat de patru tineri artiști români și austrieci care au petrecut o săptămână împreună cu locuitori din sate și orașe din Transilvania și Banat. Proiectul inițiat de profesoarele și artistele austriece Katharina Kraus și Teresa Leonhard este realizat cu ocazia Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană, cu sprijinul Rezidenței9 (Rezidența BRD Scena9 București) și al Fundației Județene pentru Tineret Timiș. Partenerii proiectului sunt Universitatea Lucian Blaga Sibiu – Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (în limba germană), Landul Carintia, AGB Theaterpädagogik și Innenhof Studios.

Întâlnirile și experiențele tinerilor artiști, pe parcursul acestei călătorii au reprezentat sursele lor de inspirație în realizarea unor lucrări din cele mai diverse – film și fotografie, desen și pictură, dans și muzică, instalație și sculptură, texte dramatice și performance. În localitățile vizitate au fost organizate mici performance-uri pe teme actuale, cu participarea locuitorilor. Subiecte precum mediul și sustenabilitatea, drepturile femeilor, dezvoltarea zonelor rurale, relația cu minoritățile etc. sunt abordate în cadrul acestor mici creații performative și sunt imaginate posibile soluții la diverse probleme concrete. Pe lângă intervențiile artistice publice, impresiile personale ale participanților reprezintă, totodată, o parte importantă a proiectului ART.WALK.IMPRESSION.

Comentarii

comentarii