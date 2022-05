Lecția de la Spitalul Victor Babeș Timișoara: Anemia prin deficit de fier

Anemia prin deficit de fier sau anemia feripriva, cea mai raspandita forma de anemie, este cauzata de un nivel scazut al fierului in organism. Fierul e necesar in producerea energiei, utilizarea oxigenului si proliferarea celulara, regasindu-se in hemoglobina si in depozitele de fier ca feritina si hemosiderina.

Cauzele deficitului de fier sunt: o dieta saraca in fier (de exemplu, vegetarienii sau sugarii alimentati exclusiv cu lapte matern o perioada lunga de timp); tulburari de absorbtie la nivel intestinal-sindrom de malabsorbtie, boala celiaca, gastrectomie subtotala; sangerarea cronica digestiva – ulcer, polipi colonici; sangerari de cauza ginecologica, urinara sau la nivelul aparatului respirator. Alta cauza poate fi un necesar crescut de fier al organismului in cazul femeilor gravide sau cele care alapteaza.

Simptomele deficitului de fier sunt: tegumente palide, slabiciune, oboseala, ameteala, dificultati de respiratie, maini reci, dificultati de concentrare, batai rapide ale inimii, dureri toracice si apetit scazut.

Diagnosticul de anemie feripriva e dat de hemoleucograma cu indicii eritrocitari, frotiul de sange periferic, reticulocite, feritina, sideremie, capacitatea totala de legare a fierului.

In evaluarea cauzei deficitului de fier, atunci cand vorbim de un pacient suspect de sangerari digestive, se vor efectua endoscopii digestive, superioara si inferioara, un test pentru hemoragii oculte si ecografii abdominale.

In cauzele ginecologice se recomada efectuarea unui consult ginecologic, determinarea markerilor tumorali si o ecografie abdominala.

Atunci cand vorbim de probleme pulmonare, se recomanda efectuarea unei bronhoscopii si un Rx toracic, insotite obligatoriu de un consult pneumologic.

Atunci cand vorbim de un pacient suspect de deficit de fier din cauze urologice, se pot efectua o ecografie abdominala, un sumar de urina si obtinerea hemosiderinuriei.

Consumul de medicamente, de exemplu antiinflamatoarele nesteroidiene, o interventie chirurgicala sau donarea de sange pot reprezenta alte cauze ale deficitului de fier.

Tratamentul anemiei feriprive presupune o dieta care sa contina alimente bogate in fier: carne de vita, de pui, curcan, in special ficat, peste, fructe de mare, broccoli, mazare, fasole, orez, naut, linte, spanac, sfecla rosie si ciocolata neagra. Tratamentul substitutiv cu fier oral ( 150-200 mg/zi inainte de masa cu 30 minute) in combinatie cu vitamina C se recomanda pentru a creste absorbtia intestinala a fierului pentru o perioada de 3-6 luni. Dupa acest interval trebuie facuta o reevaluare a “depozitelor de fier”.

Tratamentul cu fier intravenos se administreaza in cazul intolerantei la preparatele de fier sau malabsorbtie.

Dr. Catalin Tiplea – medic specialist hematologie

